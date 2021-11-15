Hilmarprisen 2021 til Tuva Syvertsen

Musiker, sangdikter og sanger Tuva Syvertsen mottok prisen under Hilmarfestivalen denne helga. – Ein nyskapande, grenseseprengjande og samtidsorientert kunstnar, sier juryen. – Nå er jeg voksen, sier prisvinneren.

Det er mange prisutdelinger og utmerkelser i musikklivet gjennom året, og noen av feltets kunstnere drysser det ganske tett over for tiden. Tuva Syvertsen er en av dem, og denne helgen ble hun overrasket med Hilmar Alexandersen musikkpris under festivalen i Steinkjer som bærer felespillerens navn:

Skulle bare spille litt med spellemannslaget på Hilmarfestivalen, så skjedde dette! Tusen takk for prisen. Hilsen overrasket og rørt felegnom, skrev hun på Facebook-veggen sin.

Til Ballade utdyper Syvertsen at det er ærefullt å være i rekka av Hilmarprisen-vinnere:

– Flere av mine store helter er på den lista. Det er en stor ære å få navnet sitt inn i den stjernerekka. Nå er jeg voksen.

Hilmar Alexandersen, eller ‘n Hilmar, som festivalen kaller ham på hjemmesida si, hadde et så «glimrande felespell» at det «gjorde han til ein av dei største folkemusikarane i Norge og Norden på 1900-talet».

Prisen går til mennesker som utmerker seg i å fremme interessen for folkemusikk, og det gjør Tuva Syvertsen på solid vis, i følge juryen, som også peker på at det er flere likhetstrekk mellom de to felespillerne:

[Tuva Syvertsen] nytolkar tradisjonsmusikken, og hennar måte å gjere han relevant for samtida kan stå som eit førebilete for andre.



Syvertsen kjem frå Oslo, ikkje nett hardingfelas kjerneområde. Det er heller ikkje Trøndelag. Likevel står både Syvertsen og Hilmar Alexandersen fram som store kunstnarar på dette særeigne norske instrumentet. Som Alexandersen maktar også Syvertsen å uttrykke seg i fleire sjangrar, og dermed nå ut til fleire enn det vanlege folkemusikkpublikummet. Juryen vektlegg også at Tuva Syvertsen har eit stort hjarte for å hjelpe både sjangeren og andre opp og fram. Mellom anna imponerte ho som mentor gjennom to år for Helga Myhr, det første «Hilmartalentet».

Hilmarprisens jury peker på at Tuva Syvertsen er en som klarer å nyskape tradisjonsmusikken – selv om hun er «noko så eksotisk som ein folkemusikar frå Oslo», som festivalen kommenterer. Les det fyldige intervjuet med Tuva Syvertsen her i Ballade, der hun forteller om bakgrunnen fra Bærum, hvordan det kom til at 12 år gamle Tuva begynte å spille fele hos den kjente folkemusikeren, produsenten og mannen bak plateselskapet Heilo, Hallvard Kvåle, og hvordan Valkyrien Allstars oppstod med medmusikantene Ola Hilmen og Erik Sollid. Her forteller Tuva Syvertsen også om bandet Sudan Dudan, som spiller «ganske hardcore gammel musikk fra Norden, som de får til å høres så frisk og relevant ut» og som hun lar seg inspirere så sterkt av.

I juryen for Hilmarprisen sitter Anders Skaugen (for Trøndelag fylkeskommune), Svein Kåre Haugen (for Steinkjer kommune) og leder Geir Egil Larsen (Stiftinga Hilmar Alexandersen).

Blant tidligere vinnere av prisen er Susanne Lundeng 1991, Knut Hamre 1992, Leif Inge Schjølberg 1993, Hans Brimi 1995, Sven Nyhus 1999, Petter Andreas Røstad sen. kvartett 2003, Geir Egil Larsen 2004, Majorstuen 2005, Annbjørg Lien 2006, Knut Buen 2007, Gunnar Stubseid 2008, Martin Myhr 2009, Kirsten Bråten Berg 2010, Einar Olav Larsen 2011, Sigrid Moldestad 2012, Arne M. Sølvberg 2013, Gjermund Larsen 2014, Frode Fjellheim 2015, Steinar Ofsdal 2016, Ingebjørg Bratland 2017, Ragnhild Hemsing 2018, John Pål Inderberg 2019 og Vegar Vårdal 2020.