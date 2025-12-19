Maj Sønstevold-prisen 2025 til NRKs nedlagte musikkprogrammer

Nisjeprogrammene NRK har lagt ned, får nå hederspris. Norsk Komponistforening tildeler Maj Sønstevold-prisen som protest mot det de mener er en musikalsk forflatning i NRKs tilbud.

Saken er oppdatert etter prisoverrekkelsen utenfor NRK kl. 11.30 i formiddag.

Den aller første Maj Sønstevold-prisen går til redaksjonene bak blant annet Spillerom, Jazzklubben, Klassisk vorspiel, Feldbergs loft, Y2K, Musikklunsj og Transmission.

– Tusen takk, det betyr så mye! At noen ser oss. Symbolsk nok skal Siri Knudsen nå inn og lage sin siste sending, som jeg skal være med på, sa Kristin Winsents under prisoverrekkelsen. Winsents er tidligere musikksjef i NRK P13, nå journalist og programleder i P3 Musikk.

I september varslet NRK at store deler av musikkprogramflaten skulle fjernes, noe som innebærer at sentrale fagpersoner og redaksjoner forsvinner fra sendeskjemaet. I november kom varsler om ytterligere kutt.

Norsk Komponistforening har reagert kraftig på NRKs omlegginger av musikktilbudet, sendt klage til Kringkastingsrådet og bedt Medietilsynet vurdere endringene opp mot NRKs samfunnsoppdrag og NRK-plakatens krav til bredde, kvalitet og mangfold.

På denne bakgrunnen tildeles Komponistforeningens likestillings- og inkluderingspris – nå Maj Sønstevold-prisen – til nisjeprogrammene for musikk som NRK har lagt ned eller er i ferd med å legge ned.

– Med prisen vil vi løfte frem sjangerbredden, dybden og formidlingsgleden som disse programmene har representert i NRKs tilbud, sier styreleder i Norsk Komponistforening, Knut Olaf Sunde.

Han mener nedleggingene svekker NRKs rolle som allmennkringkaster.

– NRK har et helt annet oppdrag enn de kommersielle kanalene. Når selv P4-gruppen peker på at NRK blir stadig likere kommersielle aktører, både i form og innhold, burde alarmklokkene ringe på Marienlyst, sier Sunde.

Maj Sønstevold-prisen deles ut til aktører som fremmer likestilling og inkludering i det skapende musikklivet. Prisen er oppkalt etter komponisten og musikeren Maj Sønstevold, kjent for sin brede musikkfaglige kompetanse og for aldri å låse seg til ett uttrykk eller én sjanger. Sammen med sin mann, komponisten Gunnar Sønstevold, samarbeidet hun tett om blant annet film- og radiomusikk for NRK.

Historiens første Maj Sønstevold-pris ble delt ut fredag 19. desember kl. 11.30 utenfor Radiohuset på Marienlyst, med representanter fra flere av redaksjonene til stede.

– Det er viktig for oss å hedre disse fantastiske nisjeprogrammene. De har stått for reell bredde og dybde i den offentlige samtalen og vært avgjørende for at NRK har kunnet fylle sitt oppdrag som allmennkringkaster. Vi takker for arbeidet som er gjort, og skulle ønske det kunne ha fortsatt med fornyet styrke, sier Sunde.

Her følger også styreleder Sundes tale til prisvinnerne:

Kjære prisvinnere, kolleger og venner av musikklivet,

Velkommen til utdelingen av Maj Sønstevold-prisen – for første gang.

Denne prisen er etablert for å løfte frem likestilling og inkludering i norsk musikkliv, ikke som abstrakte mål, men som praksis. Som arbeid som over tid har åpnet rom, gitt tilgang og skapt reell bredde i musikklivet.

Derfor er det også helt riktig at den første Maj Sønstevold-prisen går til et kollektivt fagmiljø.

I 2025 tildeles prisen redaksjonene og fagmiljøene bak NRKs nisjeprogrammer for musikk – programmer som har vært avgjørende for dybden og bredden til folk over hele landet med kunnskapsbasert formidlingsglede. Det er: Spillerom, Jazzklubben, Klassisk vorspiel, Feldbergs loft, Y2K, Hegstad, Musikkreisen, Selskapssjuk, Musikklunsj, Gitar, Frika fredag, Frantzvaag og Transmission.

Disse programmene har gitt plass til musikk og kunstnerskap som ellers sjelden finner rom i medielandskapet. De har løftet frem nye stemmer, dekket festivaler og konserter, åpnet nye musikkverdener for publikum og bidratt til musikkglede, nyanser og lytteevne.

Når disse programmene nå legges ned eller bygges kraftig ned, er det ikke bare sendetid som forsvinner. Det er kompetanse. Det er redaksjonell hukommelse. Og det er rommet for den musikken som ikke passer inn i de mest kommersielle formatene.

Maj Sønstevold-prisen er derfor både en anerkjennelse og en markering.

Vi i Norsk Komponistforening har valgt å døpe om prisen til Maj Sønstevold-prisen. Det er ikke tilfeldig. Hun jobbet selv tett med NRK gjennom store deler av sin karriere, ofte sammen med mannen som også var komponist. I radiosammenheng ble det ofte sagt helt enkelt: – og musikken var ved Maj og Gunnar Sønstevold.

Samtidig var Maj Sønstevold selvstendig kunstner. Hun representerer noe som fortsatt er underrepresentert og historisk mindre synlig i musikklivet: kvinner med høy faglig autoritet, bred praksis og et langt profesjonelt virke. Hun minner oss også om at verdifullt arbeid ofte skjer på tvers av sjangre, formater og institusjoner.

Den parallellen er tydelig i dag.

Med Maj Sønstevold-prisen ønsker vi i Norsk Komponistforening å løfte frem nettopp det langsiktige, kunnskapsbaserte arbeidet som bygger et mangfoldig musikkliv – og å si tydelig ifra om hvor viktig disse redaksjonene har vært, og fortsatt er.

På vegne av Norsk Komponistforening har jeg derfor stor glede av å overrekke den første Maj Sønstevold-prisen til NRKs nisjeprogrammer for musikk.

Takk for arbeidet dere har gjort.

Takk for rommene dere har åpnet.

Og gratulerer med prisen.

Red.mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.