Noe å være en del av

INNLEGG: Malin Pettersen og Frode Fossvold-Jørum skriver i Ballade om NRKs endringer i musikkporteføljen, med spesifikk henvisning til endringene som gjøres i P3 Musikk. Pettersen etterlyser et sted hun kan “være en del av”. Voilá! svarer musikksjef i NRK, Mats Borch Bugge.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Teksten til Borch Bugge er et tilsvar til innleggene fra musiker Malin Pettersen og podkaster Frode Fossvold-Jørum, publisert henholdsvis 17. og 18. desember. Følg debatten om NRKs omlegging av musikkdekningen i Ballade.



Av Mats Borch Bugge, musikksjef i NRK



Det er nettopp dét vi har i støpeskjeen. P3 Musikk har fra 2026 aldri hatt flere bidragsytere inn i programtitler på sendeskjemaet og i utvelgelse av musikk.

Vi har aldri presentert så mange ulike låter – og spesielt fra den norske musikkscenen – som nå. I tillegg vil vi, nettopp for å skape et univers man kan delta i, i større grad henvende oss ut mot alle som hører på for å kunne utvide uttrykket ytterligere. P3 Musikk skal nettopp være et sted man som musikkinteressert kan være en del av.

Det later til at premisset for mye av kritikken som er kommet i kjølvannet av endringene er basert på en forutinntatthet om at vi legger ned alt, spiller færre låter og har en mer strømlinjeformet profil. Det er rett og slett feil.

En rask sjekk viser at vi en novemberdag i 2025 tilbød 27 flere låter på P3 Musikk, enn en novemberdag på P13 ifjor. Vi fortsetter med andre ord å tilby et vell av låter. Kanalen vil nøye kurateres av en gjeng bestående av musikkjournalister med bred kompetanse og erfaring. De leter aktivt etter ny musikk samtidig som de vurderer alt som sendes fra små, mellomstore og store plateselskap og uavhengige artister. Hvert år lytter vi til 10.000 låter gjennom Urørt. Ca 400 av disse listes. Det er å ta musikkoppdraget på alvor.

Vi skal også fortsette med veldig mye av det som har vært. Vi skal dog variere mer, overraske oftere og tilby flere dypdykk i ny, norsk og internasjonal musikk.

Vi skal med andre ord fortsette med mye av det P13 gjennom mange år har gjort, men med enkelte nye programkonsepter. For å bruke Pettersens egne ord – vi skal tilby “dødsbra produsert musikkinnhold du ikke får noe annet sted”. Vi skal fortsatt invitere inn artister og band hver uke for livespilling, akkurat som Selskapsjuk har gjort det. Det blir både etablerte og helt ferske talenter, på tvers av sjangre.

Vi skal fortsette å spørre, intervjue og grave – etter gode svar og ny musikk. Vi skal la programledere få kuratere, sette i sammenheng og glitre med fagkunnskapen sin. Vi skal dykke dypt med temadager og utfordre.

Slik skal NRK svare enda bedre på det meningsfulle oppdraget vårt. Det fortjener alle som hører på, det fortjener Musikk- Norge.

Og med fare for å gjenta meg selv: Vi presenterer allerede idag et langt større repertoar av den norske musikken enn vi gjorde på samme tid ifjor.

Så for å svare på Fossvold-Jørums spesifikke spørsmål: Det er ikke meningen at du skal ta ansvaret. NRK tar ansvaret. I enda større grad. Vi skal være noe annet enn det markedet forøvrig tilbyr. Derfor har vi et formidabelt musikktilbud på tvers av kanalene våre – og vi jobber iherdig med å hele tiden sørge for at kanalene best mulig utfyller hverandre.

Også er det veldig fint at publikum engasjerer seg i NRKs radioinnhold, det er for publikum vi er her. For hele publikum, i hele landet.

Denne høsten har artist Thea Glenton Raknes med flere initiert et artistopprop mot endringene i P13/P3 Musikk. Malin Pettersen har også underskrevet dette. Jeg har på vegne av NRK invitert til en dialog om utviklingen, men oppropet ønsker ikke å gå i dialog. Invitasjonen står fortsatt åpen.

Jeg håper vi kan starte det nye året med en konstruktiv dialog. NRK gjør disse grepene på overtid, kort fortalt for å kunne ha en plass i folks liv også i fremtiden.

Det å ha en allmenkringkaster som faktisk når ut til publikum er i alles interesse, både utøvende artister, musikkbransje og publikum selv.