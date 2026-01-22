Nordisk ny-folk over Oslo i juni

Ny festival kuratert av Einar Selvik i Wardruna.

Onsdag slapp By Norse – selskapet bak blant andre Mari Boine og Wardruna – nyheten om programmet til det de kaller Nordic Night:

Sara Parkman (S) og Ævestaden er klare for den Wardruna-kuraterte kvelden på OverOslo, og står på plakaten sammen med Gåte akustisk, og de nevnte storhetene innen fornyere av tradisjonsmusikk; Boine og Wardruna. Wardrunas bandleder Einar Selvik har satt sammen programmet som fyller scenen på Grefsenkollen 13. juni. Dette skjer noen dager før den store festivalen OverOslo, som finner sted hvert år i juni samme sted.

Produksjonene skjer i samarbeid mellom Nordic Night (By Norse) og OverOslo, opplyser de på epost til Ballade.

Nordic Night har tidligere blitt presentert i ulike formater på flere kontinenter, alltid tilpasset steder som forsterker og speiler musikken, skriver By Norse. Nå vender konseptet for første gang hjem til Norge – lagt til det naturlige amfiet på Grefsenkollen, med utsikt over Oslofjorden.

Dagen etter presenterer Wardruna og By Norse Music en hel dag med workshops på Riksscenen, ledet av Einar Selvik, Eilif Gundersen, Lindy-Fay Hella og Sondre Veland. Workshopene utforsker stemmebruk og tradisjonelle instrumenter fra Wardrunas musikalske univers, skriver de i presentasjonen:

14. juni på Riksscenen:

Einar Selvik: Å veve nye klanger med utgangspunkt i gammel nordisk musikkvitenskap

Eilif Gundersen: Norske blåseinstrumenter i myter og tradisjon

Lindy-Fay Hella & Sondre Veland: Rytme- og stemmeimprovisasjon