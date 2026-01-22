Einar Selvik

Einar Selvik i Wardruna.(Foto: Daria Endresen)

Nordisk ny-folk over Oslo i juni

22.01.2026
Siri Narverud Moen

Ny festival kuratert av Einar Selvik i Wardruna.

Onsdag slapp By Norse – selskapet bak blant andre Mari Boine og Wardruna – nyheten om programmet til det de kaller Nordic Night:

Sara Parkman (S) og Ævestaden er klare for den Wardruna-kuraterte kvelden på OverOslo, og står på plakaten sammen med Gåte akustisk, og de nevnte storhetene innen fornyere av tradisjonsmusikk; Boine og Wardruna. Wardrunas bandleder Einar Selvik har satt sammen programmet som fyller scenen på Grefsenkollen 13. juni. Dette skjer noen dager før den store festivalen OverOslo, som finner sted hvert år i juni samme sted.

Produksjonene skjer i samarbeid mellom Nordic Night (By Norse) og OverOslo, opplyser de på epost til Ballade.

Nordic Night har tidligere blitt presentert i ulike formater på flere kontinenter, alltid tilpasset steder som forsterker og speiler musikken, skriver By Norse. Nå vender konseptet for første gang hjem til Norge – lagt til det naturlige amfiet på Grefsenkollen, med utsikt over Oslofjorden.

Dagen etter presenterer Wardruna og By Norse Music en hel dag med workshops på Riksscenen, ledet av Einar Selvik, Eilif Gundersen, Lindy-Fay Hella og Sondre Veland. Workshopene utforsker stemmebruk og tradisjonelle instrumenter fra Wardrunas musikalske univers, skriver de i presentasjonen:

14. juni på Riksscenen:
Einar Selvik: Å veve nye klanger med utgangspunkt i gammel nordisk musikkvitenskap
Eilif Gundersen: Norske blåseinstrumenter i myter og tradisjon
Lindy-Fay Hella & Sondre Veland: Rytme- og stemmeimprovisasjon

RIR FOLKBØLGEN: Stillbilde fra Ævestadens video «Motorbåt». Den svensk-norske gruppa spiller på Grefsenkollen i juni. (Foto: Klara Bond)

Relaterte saker

Wardruna og frontmann Einar Selvik ligger på verdenstoppen med det nye albumet, Kvitravn

Wardruna på toppen av verden

Sist helg inntok bandet Wardruna førsteplassen på iTunes’ globale albumliste, foran både Abba og Adele. – Akkurat nå er jeg...

Einar Selvik

Egil Storbekkens Musikkpris til Wardrunas Einar Selvik

Musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik bak Wardruna og musikken til HBO-serien «Vikings» får prisen for nyskapende og sjangerovergripende arbeid.

Kanaan og Ævestaden og publikum på Roskilde.

Ævestadens musikkeksport er umulig å telle

– Nei, nei, ikke prøv å telle takter. Da blir det feil. Bli med på noen av de mange stiene til...

Levina Storåkern med et av instrumentene hun trakterer; kantele.

Fant låtskriveren i seg med eldgammelt instrument

Levina Storåkern: Ikke akkurat noen partysvenske i Oslo.

Flere saker

Randi Nygårds installasjon "Måkane"

Signalfeil på Olaf Ryes plass

Ordet signalfeil assosierer vi fort med irriterande forseinkingar – men det tvingar oss også til å finne nye vegar og...

Fra venstre: Erik Brattaas, Kai Robøle og Johan Husvik i Arctic Rights Management Foto: Aslaug Olette Klausen

Arctic Rights: Nødvendig med globale samarbeidspartnere

Forlaget har inngått avtale BMG og Kassner, og utvider egen synk-avdeling.

Hilde Hammer

Satser på innkjøp for festivalmarkedet

Nyetablerte FestivalGruppen har landet avtale med Ticketmaster der arrangører slipper arrangøravgift.