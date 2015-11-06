Norske festivaler om honorarpolitikk

06.11.2015
- Red.

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Norske Festivaler.

Norske Festivaler uttaler seg på generelt grunnlag ikke om enkeltfestivaler, så de festivaler Kvinnsland nevner i artikkelen (Ultima, Moldejazz og Festspillene I Bergen) får selv kommentere egen honorarpolitikk. Når det er sagt støtter vi som organisasjon selvfølgelig en honorarpolitikk som sikrer at musikere og andre utøvere som opptrer på festivaler skal ha rimelig og godt betalt for de jobbene de gjør.

Les også: – Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk

På generelt grunnlag vet vi gjennom Nasjonal Festivalstatistikk for 2014 som NF sammen med Kunnskapsverket, FolkOrg, Norske Konsertarrangører og Norsk jazzforum står bak at festivalene som deltok rapporterte honorarkostnader på 165 millioner kroner. Beløpet tilsvarer nær 80 % av den samlede offentlige støtten respondentene mottok.

Les også: Ultimafestivalens honorarpolitikk

Det er viktig å presisere at de 165 millionene kun var honorarer. I tillegg kommer tekniske kostnader, andre produksjons- og leiekostnader, reise-, hotell og catering og utgifter til markedsføring. Disse kostnadene har økt mye de senere år og kan utgjøre store summer for festivalarrangører.

Les også: Moldejazz’ honorarpolitikk

I FeStudy kartleggingen (2012) NF var med på fant man ut at de svenske festivalene som deltok, hovedsakelig klassiske musikkfestivaler, brukte 59 % av budsjettet på artisthonorar, 13 % på produksjonskostnader, 15 % til markedsføring av festivalen og 13 % til administrasjon. Jeg tror denne fordelingsnøkkelen er ganske representativ for norske forhold.

Anders Rykkja er daglig leder for Norske festivaler

Les også: Festspillene i Bergens honorarpoltikk

Relaterte saker

Mads Hundvin Foto: Festspillene i Bergen

Festspillene i Bergens honorarpolitikk

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Festspillene i Bergen.

Moldejazz

Moldejazz' honorarpolitikk

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Moldejazz.

Direktør Lars Petter Hagen i Ultimafestivalen Foto: Ultimafestivalen/Henrik Beck

Ultimafestivalens honorarpolitikk

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Ultimafestivalen.

Bjarne Kvinnsland Foto: Torborg Storaas

– Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk

– Store, offentlig støttede festivaler må tvinges til å betale anstendige honorarer, sier komponist, produsent og lydsamler Bjarne Kvinnsland.

Den danske strykekvartett. Festspillene i Bergen 2015. Foto: Thor Møller

FIB vurderer strammere honorarpraksis

Festspillene i Bergen vurderer å kreve at ingen musikere får mindre honorar enn MFOs minstesats på 4100 kroner.

Preben von der Lippe Foto: Kulturrådet

Mål om profesjonelle honorarer

Kulturrådet: Forventer honorarer i tråd med avtaler, men har ikke en rolle ”som direkte kan påvirke forhandlingen mellom oppdragsgivere og...

Flere saker

Magne Furuholmen

Magne Furuholmen utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Agder

Utnevnelsen skjer i forbindelse med universitetets 10-årsjubileum.

Randi Nygårds installasjon "Måkane"

Signalfeil på Olaf Ryes plass

Ordet signalfeil assosierer vi fort med irriterande forseinkingar – men det tvingar oss også til å finne nye vegar og...

Megalodon Collective

Godt og blandet

– Det hadde vært kult å nå ut til folk som ikke lytter til jazz også, sier Petter Kraft, saksofonist...