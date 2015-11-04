Bransjen

Moldejazz' honorarpolitikk

Publisert
04.11.2015
Skrevet av
- Red.

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Moldejazz.

Vi i Moldejazz syns det er helt ok at Kvinnslands setter denne saken på dagsorden, det er viktig at musikere honoreres anstendig. Vi føler imidlertid ikke kritikken rammer oss i særlig grad da de aller fleste musikere Moldejazz engasjerer har en markedsverdi som er langt over MFOs minstesats for honorarer, et nivå vi uansett ikke går under på billetterte konserter.

Hans-Olav Solli er festivalsjef i Moldejazz.

artisthonorar honorar Moldejazz

