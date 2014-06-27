I jazzens tjeneste

Så vidt meg bekjent, er Buddys Ærepris bare utdelt én gang tidligere. Nå bør den deles ut igjen, skriver Turid Ormberg.

Gjennom en mannsalder og vel så det har Erling Wicklunds stemme vært å høre i NRK radio, og for meg har han vært (og er) til stor inspirasjon og glede.

Det er alltid kvalitet over programmene hans. Når det gjelder formidling av jazz (og annen musikk for den saks skyld) er Wicklund helt unik. Han er alltid engasjert, og med sin grundige musikkutdanning har han en sterk faglig tyngde, noe som gir musikkprogrammene hans høy kvalitet.

NRK kan være stolte av å ha Wicklund som formidler av jazz og beslektede musikkformer. Som ihuga radiolytter gjennom hele livet har jeg alltid hørt på hans programmer (og det begynner å bli noen år). Han har åpnet ørene mine for nye musikere og ny musikk i jazzen, både ute og hjemme.

Inspirator

Når han anmelder en konsert eller innspilling, begrunner han alltid sine kommentarer med musikkeksempler, noe som gjør at også lytteren kan gjøre seg opp en mening.

Som jazzutøver selv vet han også så inderlig godt hva han snakker om. Og han er ikke alltid nådig i sin kritikk, noe som igjen gjør ham troverdig og seriøs. Han fører et meget godt språk, og er en dyktig formidler med all sin musikkunnskap. Han får med seg nye lyttere som kanskje ikke vet så mye om jazz, fordi han snakker forståelig for folk flest: Wicklund bruker musikkterminologi på en pedagogisk måte. Dette er i god, gammeldags NRK-folkeopplysningsånd.

Erling Wicklund er alltid engasjert og nysgjerrig. Han har ikke stivnet i en jazzsjanger og stoppet der. Han følger ivrig med i hva som rører seg i tiden. Hver gang jeg hører stemmen hans i radioen, spisser jeg ørene og vet at jeg får høre noe jeg liker og noe jeg kan lære av. Og i tillegg: Han er en veldig hyggelig, usnobbete og likandes fyr!

Jeg vil slå et slag for at Erling Wicklund får Buddys Ærespris for sitt mangeårige arbeid som musikkformidler i NRK. Så vidt meg bekjent, er den bare delt ut én gang tidligere. Nå er det på tide med en ny utdeling.

Turid Ormberg er norsk- og musikklærer i ungdomsskolen og var ivrig publikummer i Club 7 på 70- og 80-tallet.