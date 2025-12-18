Likestillingspris får Maj Sønstevolds navn

Komponistforeningens likestillingspris får navn etter komponist Maj Sønstevold.

Norsk Komponistforenings likestillings- og inkluderingspris vil fra nå av hete Maj Sønstevold-prisen.

Den første Maj Sønstevold-prisen deles ut fredag 19. desember. Maj Sønstevold (1916–1996) var en svensk-norsk komponist og pedagog.

– Med Maj Sønstevold-prisen ønsker vi å synliggjøre at likestilling og inkludering i musikklivet ikke er abstrakte mål, men bygger på konkrete kunstnerskap, erfaringer og strukturelle utfordringer. Navnet gir prisen både hukommelse og retning, sier styreleder i Komponistforeningen, Knut Olaf Sunde på NKFs hjemmeside.

Maj Sønstevold var kjent i sin samtid. Hun var en aktiv og etterspurt filmkomponist og frilansmusiker. Sammen med sin ektemann, komponisten Gunnar Sønstevold, utviklet hun et nært kunstnerisk partnerskap. De bemerket seg blant annet med å tidlig ta i bruk elektroniske virkemidler og eksperimentere med nye klanglige uttrykk.

Under felles navn leverte de film- og radiomusikk til NRK.

Mens hun var synlig i sin samtid, skriver NKF at Sønstevold har vært mindre synlig etter sitt liv og samtidige virke. Og at forskjellige mekanismer kan ha bidratt til dette: Eksempler på slike mekanismer er tradisjonelle kjønnsroller i musikklivet, men også vurderinger av hvilke arbeidsformer som ble regnet som mest prestisjefulle og normgivende.

Valget av Maj Sønstevold (1917–1996) er ikke tilfeldig, skriver NKF. De omtaler henne som å ha høy faglig bevissthet og tydelig profesjonell orientering. Hennes kunstnerskap og yrkesliv belyser sentrale strukturelle spørsmål i norsk musikkliv, som likestilling, tilgang og synlighet, og blir et naturlig referansepunkt for prisens formål: et åpent, nysgjerrig og inkluderende musikkliv der ulike uttrykk, bakgrunner og praksiser gis reell plass, skriver Komponistforeningen videre.

– At Maj Sønstevold ble født i 1917 – samme år som Norsk Komponistforening ble stiftet – gir prisnavnet en særlig symbolsk resonans. Hennes liv og virke speiler mange av de samme utviklingstrekkene som har preget både norsk musikkliv og foreningens historie gjennom det 20. århundret, sier Sunde.

