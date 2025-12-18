Komponist, lydpioner og pedagog Maj Sønstevold.

(Foto: Jan Nordby)

Likestillingspris får Maj Sønstevolds navn

18.12.2025
- Red.

Komponistforeningens likestillingspris får navn etter komponist Maj Sønstevold.

Norsk Komponistforenings likestillings- og inkluderingspris vil fra nå av hete Maj Sønstevold-prisen.

Den første Maj Sønstevold-prisen deles ut fredag 19. desember. Maj Sønstevold (1916–1996) var en svensk-norsk komponist og pedagog.

– Med Maj Sønstevold-prisen ønsker vi å synliggjøre at likestilling og inkludering i musikklivet ikke er abstrakte mål, men bygger på konkrete kunstnerskap, erfaringer og strukturelle utfordringer. Navnet gir prisen både hukommelse og retning, sier styreleder i Komponistforeningen, Knut Olaf Sunde på NKFs hjemmeside.

Maj Sønstevold var kjent i sin samtid. Hun var en aktiv og etterspurt filmkomponist og frilansmusiker. Sammen med sin ektemann, komponisten Gunnar Sønstevold, utviklet hun et nært kunstnerisk partnerskap. De bemerket seg blant annet med å tidlig ta i bruk elektroniske virkemidler og eksperimentere med nye klanglige uttrykk.

Under felles navn leverte de film- og radiomusikk til NRK.

Mens hun var synlig i sin samtid, skriver NKF at Sønstevold har vært mindre synlig etter sitt liv og samtidige virke. Og at forskjellige mekanismer kan ha bidratt til dette: Eksempler på slike mekanismer er tradisjonelle kjønnsroller i musikklivet, men også vurderinger av hvilke arbeidsformer som ble regnet som mest prestisjefulle og normgivende.

Valget av Maj Sønstevold (1917–1996) er ikke tilfeldig, skriver NKF. De omtaler henne som å ha høy faglig bevissthet og tydelig profesjonell orientering. Hennes kunstnerskap og yrkesliv belyser sentrale strukturelle spørsmål i norsk musikkliv, som likestilling, tilgang og synlighet, og blir et naturlig referansepunkt for prisens formål: et åpent, nysgjerrig og inkluderende musikkliv der ulike uttrykk, bakgrunner og praksiser gis reell plass, skriver Komponistforeningen videre.

– At Maj Sønstevold ble født i 1917 – samme år som Norsk Komponistforening ble stiftet – gir prisnavnet en særlig symbolsk resonans. Hennes liv og virke speiler mange av de samme utviklingstrekkene som har preget både norsk musikkliv og foreningens historie gjennom det 20. århundret, sier Sunde.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av ballade.no. Norsk Komponistforening er et av tre medlemmer i Foreningen Ballade.

Relaterte saker

Engegård Quartet og Ola Kvernberg

Ballade klassisk: Kunstmusikalsk krysspollinering

Det er mye musikalsk mot i denne månedens Ballade klassisk. Ola Nordal har lyttet til sju album som på ulikt...

Malika Makouf Rasmussen

Malika Makouf Rasmussen tildelt Komponistforeningens likestillings- og inkluderingspris 2024

Komponist, utøver og produsent Malika Makouf Rasmussen tildelt likestillingspris for arbeidet med å skape muligheter for nye skapende stemmer i...

Siri Storheim

Likestillingspris til hornist og debattstarter Siri Storheim

– Å tørre å ta dei vanskelege samtalene er den einaste måten vi kan halde oss relevant. Siri Storheim får...

Bodil Maroni Jensen NKF Likestillingspris

Komponistforeningens Likestillingspris til musikkjournalist Bodil Maroni Jensen

– Det er ingen grunn til at samtidsmusikken – et felt som skal være nyskapende og i front – skal...

Maj Sønstevold Foto: Jan Nordby

Maj Sønstevolds 100-årsjubileum markeres med konsert og seminar på Nasjonalbiblioteket

Komponisten som er særlig kjent for musikken hun skrev for film, radio- og fjernsynsteater ville fylt 100 år 9. september.

Flere saker

Mari Askvik som Shiri og Patrick Egersborg i rollen som operatør i «Ad undas – Solaris korrigert» ved Den norske Opera

Operaen i pluss første halvår

Men ble ikke belønnet med økte statlige overføringer. Økning fikk heller ingen av de andre kulturinstitusjonene som sliter med pensjonskostnader.

Kim Myhr

Kim Myhrs fargar

KONSERTMELDING: Med eit perfekt samansett orkester vart tingingsverket til Kim Myhr, «Sympathetic Magic», eit fargerikt klangbad under Oslo Jazzfestival.

Uncooked Falafel and Falafel

Vaffel og falafel

Jeg ønsker meg et musikkliv som er like variert og mangfoldig som den norske restaurantbransjen, skriver daglig leder Siri Kvambe...