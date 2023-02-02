Siri Storheim

Siri Storheim fikk Komponistforeningens likestillingspris i NRKs Store Studio torsdag kveld.(Foto: Alexander Henshaw)

Likestillingspris til hornist og debattstarter Siri Storheim

02.02.2023
- Red.

– Å tørre å ta dei vanskelege samtalene er den einaste måten vi kan halde oss relevant. Siri Storheim får pris for å ha løftet debatten om likestilling i musikkutdanningen.

– Programmet for hausten 2022 består utelukkande av mannlege komponistar og dirigentar. Eg skulle gjerne sagt at eg vart overraska, men dette har vore norma så lenge eg har studert ved Noregs musikkhøgskule. Motivasjonen for å skrive dette er altså ikkje at eg er overraska eller sjokkert, men at eg er utruleg lei.

Slik starta musiker og masterstudent Siri Storheim sitt innlegg som trakk likestillingsdebatten i norsk musikkliv et sted videre høsten 2022. Og som markerte startskuddet for at hun nå har fått Norsk Komponistforenings likestillingspris 2022.

Komponistforeningen delte ut prisen under KORKs konsert torsdag kveld i Store Studio – direktesendt i NRK P2.

Likestillingsprisen 2022 gikk altså til hornist Siri Storheim, som sist høst skrev et debattinnlegg om mangel på møter med kvinnelige komponister og dirigenter i musikkutdannelsen ved Musikkhøgskolen (NMH). Innlegget ble publisert hos Kontekst og Khrono, og førte til debatt med viserektor ved NMH, Sidsel Karlsen, i Dagsnytt 18 i oktober. Komponistforeningen mener Storheim viste hva som skal til for å løfte en sak på en konstruktiv måte slik at det inspirerer til å skape endring.

– I klassisk musikk har vi unngått spørsmål om mangfald og likestilling altfor lenge. Å tørre å ta dei vanskelege samtalene er den einaste måten vi kan halde oss relevant. Det er mitt mål, nettopp fordi eg brenner for klassisk musikk, og ønskjer at det skal vere ein bransje eg kan vere stolt av. Å inkludere nye stemmer truer ikkje tradisjonen, tvert i mot, det beriker kunstformen. Det er tøft å utfordre systemet i ein konservativ bransje, men å bidra til positiv endring, og kanskje til og med inspirere andre til å gjere det same, er utruleg meiningsfylt, sier prismottakeren.

– Selv om vi lever i et av verdens mest likestilte land, må det fortsatt gjøres flere og omfattende grep for å få et likestilt arbeids- og musikkliv. Derfor er det viktig å fremheve de som baner vei, de som tør å stille spørsmål ved det etablerte og som påpeker at det er både plass til – og på høy tid med en likevekt av kvinner og menn på alle plan i musikkfeltet, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Komponistforeningen.

Tidligere mottakere av Likestillingsprisen.

