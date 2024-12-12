Malika Makouf Rasmussen

Malika Makouf Rasmussen mottok prisen lørdag 7. desember. «Gjennom sitt arbeid har vedkommende åpnet dører for nye skapende stemmer, og innsatsen har bidratt til å endre inngrodde holdninger og hvordan vi forstår og verdsetter mangfold i musikk,» uttaler styret i sin begrunnelse for tildelingen.(Foto: Richard Baltauss)

Malika Makouf Rasmussen tildelt Komponistforeningens likestillings- og inkluderingspris 2024

12.12.2024
- Red.

Komponist, utøver og produsent Malika Makouf Rasmussen tildelt likestillingspris for arbeidet med å skape muligheter for nye skapende stemmer i norsk musikkliv.

Malika Makouf Rasmussen blei fra tidlig alder «eksponert for et bredt spekter av musikalske sjangre, noe som formet vedkommendes musikalske visjon. Oppvokst i en kulturelt rik familie med røtter i Algerie, Frankrike og Norge, opplevde denne personen tidlig hvordan musikk kan være en brobygger mellom kulturer.» Det skriver Norsk Komponistforening (NKF) om prismottaker Malika Makouf Rasmussen.

Ved å dele ut denne prisen ønsker Komponistforeningen å bidra til å synliggjøre utfordringer og fremme positive endringer i det skapende og utøvende musikkfeltet.

Styreleder i NKF, Knut Olav Sunde, slår fast at de «vet at det er både nødvendig og på høy tid å sikre at alle, uavhengig av kjønn eller bakgrunn, får muligheten til å bidra, bli sett og hørt — i vårt felt, såvel som i samfunnet som helhet.»

Således bereder styreleder grunnen for styrets avgjørelse for utdelingen. Der står det:

«I en verden hvor musikktradisjonene ofte har vært dominert av mannlige vestlige perspektiver, er det avgjørende å fremheve de stemmene som utfordrer og utvider disse rammene. Og det er nettopp her årets mottaker av Komponistforeningens likestillings- og inkluderingspris utmerker seg. Gjennom sitt arbeid har vedkommende åpnet dører for nye skapende stemmer, og innsatsen har bidratt til å endre inngrodde holdninger og hvordan vi forstår og verdsetter mangfold i musikk.»

NKF fortsetter sin uttalelse med å skildre Makouf Rasmussens innholdsrike historie:

«Prismottakerens første møte med musikken begynte med en balalaika i Budapest, et instrument som skulle bli inngangsporten til en livslang lidenskap for musikk. Tatt under vingene til Maj og Gunnar Sønstevold som barn, gikk vegen til undervisning i klassisk gitar på deres musikkskole, før hun etter hvert fikk interesse for el-bass og andre instrumenter på musikkgymnaset.

Da vedkommende flyttet tilbake til Norge på 90-tallet, med en idé om å starte egne strukturer som skulle fristille folk fra krav om hvordan kvinner burde te seg i musikkbransjen, ble personen møtt av en annen signifikant problemstilling: Kolleger som hadde migrert til landet møtte stengte nettverk, lukkede dører, lite interesse for sine arbeider og befant seg i ytterkanten av den norske musikkscenen. Dette inspirerte prismottakeren til å skape egne strukturer som kunne bryte ned barrierer og fremme inkludering.

Vedkommende grunnla Global Oslo Music i 2008, en organisasjon som har blitt et knutepunkt for kunstnere fra ulike bakgrunner. Gjennom konserter, festivaler og bestillingsverk har hen bidratt til å gi en scene til de som ofte blir oversett.

Mottakerens arbeid strekker seg også inn i akademia, med fullførte filosofistudier ved Universitetet i Oslo. Denne bakgrunnen gir vedkommende et unikt perspektiv på de strukturelle utfordringene som eksisterer i musikkbransjen. Vår prismottaker har vært en forkjemper for å forstå og utfordre de mekanismene som fører til underrepresentasjon.»

NKF påpeker at Makouf Rasmussen som kurator og gründer har skapt plattformer for andre. Styret viser til flere eksempler på dette:

«Hun underviser i filosofi i Paris og Barcelona, arrangerer konserter inkludert den årlige festivalen – Global Nights, presenterer nye produksjoner, bestillingsverk, driver labelen Global Sonics, produserer podkaster, har gitt ut bok med portrettintervjuer av kunstnere, arrangerer seminarer, debatter og workshoper for å nevne noe.»

NKF understreker også at Makouf Rasmussen også selv vært en aktiv deltaker på den internasjonale musikkscenen. For tiden er hun bosatt i Paris, hvor hun fortsetter å skape musikk. Hennes siste arbeider er å høre i filmen Skattekrigerne, vist på NRK, og en litteratur- og filosofisalong hun driver på Montmartre, hvor hun inviterer nordmenn for å delta i diskusjoner.

«Hennes prosjekter har fått stor betydning og anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt,» sier NKF, og avslutter sin kunngjøring med å konstatere Makouf Rasmussens bidrag som uvurderlig, og at «hennes målrettede arbeid vil fortsette å inspirere nye generasjoner av komponister, utøvere og kunstnere».

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

