Kulturarbeidere i streik

LO Stat og deres fagforbund NTL, Fagforbundet og Creo tok torsdag ut medlemmer ved sentrale sceneinstitusjoner i streik.
– Vi krever at våre medlemmer skal ha kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser, sier Christine Thommesen, nestleder i Creo.
– Det er også det vi har blitt lovet, mener hun.
Her streiker 435 kulturansatte fra 8. september, skriver de i en pressemeling:
- Den Nationale Scene (48) NTL-6/Fagforbundet-37/Creo-5
- Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
- Den Norske Opera & Ballett (98) NTL-33/Fagforbundet-61/Creo-4
- Det Norske Teatret (52) NTL-10/Fagforbundet-40/Creo-2
- Nationaltheatret (34) NTL-5/Fagforbundet-27/Creo-2
- Rogaland Teater (31) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-2
- Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (11) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-11
- Kilden Teater og Konserthus (32) NTL-14/Fagforbundet-16/Creo-2
- Trøndelag Teater (15) NTL-0/Fagforbundet-13/Creo-2