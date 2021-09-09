Hovedscenen i Den Norske Opera og Ballett, med sceneteppet nede

(Foto: Erik Berg)

Kulturarbeidere i streik

09.09.2021
- Red.

NTL, Fagforbundet og Creo tok ut opera-, orkester- og teaterarbeidere i streik for krav om ny pensjonsavtale.

LO Stat og deres fagforbund NTL, Fagforbundet og Creo tok torsdag ut medlemmer ved sentrale sceneinstitusjoner i streik.

– Vi krever at våre medlemmer skal ha kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser, sier Christine Thommesen, nestleder i Creo.
– Det er også det vi har blitt lovet, mener hun.

Her streiker 435 kulturansatte fra 8. september, skriver de i en pressemeling:

  • Den Nationale Scene (48) NTL-6/Fagforbundet-37/Creo-5
  • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
  • Den Norske Opera & Ballett (98) NTL-33/Fagforbundet-61/Creo-4
  • Det Norske Teatret (52) NTL-10/Fagforbundet-40/Creo-2
  • Nationaltheatret (34) NTL-5/Fagforbundet-27/Creo-2
  • Rogaland Teater (31) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-2
  • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (11) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-11
  • Kilden Teater og Konserthus (32) NTL-14/Fagforbundet-16/Creo-2
  • Trøndelag Teater (15) NTL-0/Fagforbundet-13/Creo-2
creoFagfrobundetkulturpensjonLONorsk tjenestemannslag

Flere saker

Thea Hjelmeland

Blest i Førde

Blest Festival er musikkfestivalen som viser fram artistar frå Sogn og Fjordane. Denne helga står både ferske og etablerte artistar...

Amalie Stalheim Foto: Christopher Hästbacka

Nyanser av klassisk

– Det er utrolig å spille på et instrument som er bygget to år etter at Bach ble født, sier...

Petter Myhr Foto: Olavsfestdagene

– Tendensiøst om kirkemusikk

Boka «En ny kirkelyd?» framstår mer som et bestillingsverk enn som seriøs forskning, skriver Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene i...