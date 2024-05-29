Hans Ole Rian

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, er ny styreleder i Samspill, interesseorganisasjonen for profesjonelle og internasjonale musikere i Norge.(Foto: Ihne Pedersen)

NotisBransjen

Hans Ole Rian ny styreleder i Samspill

Publisert
29.05.2024
Skrevet av
- Red.

Creo-lederen rykket opp etter årsmøtet tidligere i måneden.

Rian er til daglig forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur samt styreleder i SafeMuse, non-profit-organisasjonen som jobber for kunstneres frihet. Han er en kjent stemme i det politiske kultur-Norge, og har hatt en rekke politiske verv i SV. Hans Ole Rian har vært styremedlem i Samspill siden 2023, og rykket opp til styrelederplass etter årsmøtet 16. mai. Nytt styremedlem er Jan Lothe Eriksen, som var styreleder tidligere.

Dette er det nye styret i Samspill, interesseorganisasjonen for profesjonelle og internasjonale musikere i Norge:

  • Hans Ole Rian, styreleder
  • Harpreet Bansal, nestleder
  • Jan Lothe Eriksen, styremedlem
  • Vasil Gjuroski styremedlem
  • Samsaya Sharma, styremedlem
  • Ane Carmen Roggen, vara
  • Bellali Austria, vara
Relaterte saker

Alejandro Gispert

Dette betyr Samspill for oss

Nettverket fyller 20 år. Vi har latt noen av musikerne der si hva organisasjonen er, og bør være fremover.

Almir Meskovic Foto: Privat

Samspill gir meg nettverk og spillejobber

Selv om det finnes en rekke gode organisasjoner for musikere, så har jeg ikke opplevd at noen andre sitter på...

Moisés Gadea og band. Stillbilde fra video

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Moisés Gadea – «Te doy»

Vi har kommet til siste klipp fra live-innspillingene på Nordic Black Theatre på Grønland i Oslo, der Samspill Sessions ble...

Sondre Mæland og bandet framfører Angst

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Sondre Mæland – «Angst»

Kva får du når du blandar ein oppvekst blant fjord og fjell med ti års erfaring som backingmusikar for mange...

The French Connection

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: The French Connection – «Mon Amie la Rose»

«Mon Amie la Rose», eller «Rosen, min venn», heter den andre låten vi skal høre og se framført av trioen...

Flere saker

Bilde fra Ålesund Kammermusikkfestival

TONO – musikkens innkrevingssentral

INNLEGG: Vil norske komponister at det spilles ny norsk musikk i konsertlokalene? TONOs kompromissløse vederlagsinnkreving er en hindring, skriver Anderz...

SAMT samtale 2 des

Norsk Komponistforening: – Vi har nok ikkje sett dei største tapa enno

Panelsamtalen med overskrifta «Kunst – til å leve av eller overleve med?» skulle handle om situasjonen til unge og uetablerte...

Dommer

Ny åndsverklov er klar for Stortinget

Kulturdepartementet la frem lovforslaget onsdag. Den nye loven skal være mer teknologinøytral, og det forslås en ufravikelig regel om at...