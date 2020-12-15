Moisés Gadea og band. Stillbilde fra video

(Foto: Elisa Bates)

AktueltKoronasituasjonen

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: Moisés Gadea – «Te doy»

Publisert
15.12.2020
Skrevet av
Guro Kleveland

Vi har kommet til siste klipp fra live-innspillingene på Nordic Black Theatre på Grønland i Oslo, der Samspill Sessions ble spilt inn i sommer og som Ballade har vist gjennom 12 uker denne høsten. Siste artist og låt ut er Moisés Gadea med sangen «Te doy» – «Jeg gir deg» – som passende nok runder av sesongen. God fornøyelse!

Nicaraguanske Moisés Gadea lager latinamerikansk populærmusikk, der han bygger inn mangfoldet av rytmer og lyder som finnes i den latinamerikanske kulturen, spesielt fra Karibien, forteller han til Ballade.
– Musikken min er variert. Jeg har alt fra veldig glade rytmiske sanger til veldig myke og melankolske låter. Jeg skriver sanger med sosialt innhold for å vise solidaritet med de svakeste i samfunnet, og håper at min musikalske historiefortelling kan skape bevissthet i mennesker og vekke kjærlighet og håp i deres hjerter.

Les hele intervjuet med Moisés Gadea i første runde Samspill Sessions, tidligere i høst.

Moisés Gadea, opptak fra Nordic Black Theatre på Grønland i Oslo (Foto: Elisa Bates)

Moisés Gadea har mottatt en rekke utmerkelser for musikken sin, blant annet som Årets låtskriver (2008) og Årets vokalist (2013) av den nicaraguanske nasjonalforsamling, Institutt for nicaraguansk kultur.

Gjennom årene har han turnert i en rekke europeiske land, både som gitarist for den internasjonalt anerkjente artisten Katia Cardenal og som soloartist, og uttrykket hans har gjort ham til en av de sterkeste pilarene i den nye generasjonen av sentralamerikanske trova-artister. Her har Moisés Gadea med seg perkusjonisten Ricardo Sanchez fra Bolivia og bassisten Sondre Jessen Bjerkeli på scenen.

Perkusjonist Ricardo Sanchez (Foto: Elisa Bates)

Bak seg har Moisés Gadea fem CD-utgivelser på plateselskapet Mokadiscos: Bien Arropado (2004), Aitimaa (2006), Laberinto (2008), Colección (2012) og Equilibrio (2017). For tiden jobber han med ytterligere to utgivelser, hvorav en er en barneplate.

Her ser du videoen fra liveinnspillingen av låten «Te doy»:

Les merMoisés Gadeas Facebookside.

