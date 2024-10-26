En langsiktig kulturpolitikk

Vi trenger en langsiktig kunst- og kulturpolitikk som hindrer skiftende politiske vinder fra å rive ned institusjoner, ordninger og infrastruktur det tar årevis å bygge opp igjen – om de i det hele tatt blir det, skriver komponist, lærer og kurator Martin Torvik Langerød.

Dette er en kronikk, der avsenderen gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner. En kortere versjon av kronikken ble først publisert på Langerøds Facebookside.



Av Martin Torvik Langerød, komponist, lærer ved musikklinja på Skien vgs., medkurator for konsertserien Nylyd på Spriten Kunsthall i Skien

Jeg etterlyser en mer langsiktig kunst- og kulturpolitikk, som gir mer armlengdes avstand og kunstfaglig funderte vedtak, som hindrer skiftende politiske vinder fra å rive ned viktige institusjoner, ordninger og infrastruktur som det tar årevis å bygge opp igjen – om de i det hele tatt klarer å gjenoppstå.

En kald og kunstfiendtlig vind strømmer gjennom flere kunst- og kulturinstitusjoner over hele landet.

Oslo byråd foreslår i praksis å legge ned Oslo Nye Teater/Centralteatret og Popsenteret. Akademi for Scenekunst (Norwegian Theatre Academy / NTA) ved Høgskolen i Østfold trues med nedleggelse på grunn av budsjettkutt. Bergen kommune tilbakekaller allerede utlyste kunstnerstipend for 2024, til tross for at det foreligger omfattende og langsiktige planer for kunst og kultur i kommunen med bred tverrpolitisk enighet.

Et ekstra nærliggende eksempel er at Skien kommune nå foreslår å kutte støtten til ikoniske Spriten Kunsthall, som fasiliterer utstillinger, forestillinger, skolebesøk, kunstnerstipend, og som huser atelierer og kunstnerverksted, konsertserien Nylyd, Spriten forlag og mye mer.

Spriten Kunsthall er en bauta for kunstnere i det frie feltet i hele landet og for det mangfoldige kulturlivet i Skien, og den risikerer nå å få kroken på døra fordi et kulturfiendtlig bystyre skal kunne spare det som i den store sammenheng er noen skarve kroner.

Like ille, eller kanskje enda verre, står det til med rekruttering og utdanning i videregående skole: Fylkeskommunene i Buskerud, Innlandet, Trøndelag, Rogaland, Vestfold, Møre og Romsdal, Vestland og Troms har de siste få årene foreslått nedleggelser eller kraftige reduksjoner av minst 17 musikk, dans og drama-linjer (MDD-linjene, red.mrk.) – mange av dem har fortsatt kniven på strupen, deriblant St. Hallvard, Vågen, Ringerike, Kongsbakken, Nord-Østerdal, Hadeland, Stord og Voss.

Man skulle tro at det var tverrpolitisk enighet om hvor viktig det er å utdanne framtidas kunstnere og kulturarbeidere, og å bevare de få praktisk-estetiske fagene vi har i den nokså teoritunge skolen – både de blå og de røde ytrer i hvert fall at satsning på kunst og kultur og praktisk utdanning er kjempeviktig.

Vi ser noe helt annet i praksis. Som lærer ved musikklinja på Skien videregående skole sliter jeg med å uttrykke hvor stor betydning disse linjene har for kreative ungdommers utvikling, og hvilke enorme verdier som skapes i og for samfunnet.

Mange av favorittkunstnerne dine hadde antakelig drevet med noe annet uten MDD-linjene. Godene av å satse på kunst er ikke så målbare, instrumentelle eller lette å oversette til et språk som politikere forstår – for det er nærmest umulig å sette en prislapp på den meningsfullheten kunst- og kulturopplevelsene tilfører livene våre.

Det skulle vært forbud mot å rive ned så viktige institusjoner og ordninger på så sviktende grunnlag. Jeg mener det må gjøres strukturelle forandringer på nasjonalt nivå, som fratar fylkeskommunene og kommunene makten til å legge ned viktig infrastruktur, fordi den kunstfaglige og -politiske kompetansen til lokale styresmakter ofte er for lav.

Vi trenger mer armlengdes avstand, veloverveide valg og mer samkjøring og dialog mellom nasjonale og lokale instanser, og det bør være en nasjonal strategi og tverrpolitiske vedtak som ivaretar kulturloven, ytringsfriheten og demokratiet, og som kan sikre en bærekraftig drift av de viktigste arenaene og ordningene for kunst- og kultur – særlig innen utdanning og rekruttering.

Hvorfor kan ikke Utdanningsdirektoratet, Kulturdirektoratet og liknende instanser få utnevne et solid kunstfaglig utvalg, som i større grad får sette føringer for finansiering av de større kunst- og kulturinstitusjonene rundt om i landet, og potensielt frede driften til viktig infrastruktur?

Det kan ikke være slik at et nyvalgt bystyre kan få slå ned vegger uten å forstå hva de egentlig ødelegger, spesielt når kortsiktige og tilsynelatende besparende tiltak egentlig koster samfunnet veldig mye mer på lang sikt.

Det er dette det bør handle mer om – langsiktighet. Selv de som er ekstra kritiske til offentlig pengebruk, bør forstå at langsiktighet betyr mindre sløsing av offentlige midler. Og jeg erkjenner at dette er komplisert – et sted må pengene komme fra, og et sted må også grensen gå for hvor mange kulturinstitusjoner og -ordninger vi har råd til å subsidiere. Men vi har råd til langt mer enn det vi betaler for i dag, og med mer kontinuitet, helhetlig tenkning og kunstfaglig veloverveide valg vil vi også spare penger på lengre sikt. Man skulle tro at vi lærte noe av ressursbruken i det å slå sammen og deretter splitte opp fylker.

Jeg skulle gjerne hørt hva kunnskapsminister, Kari Nessa Nordtun, og kultur- og likestillingsminister, Lubna Jaffery, har å si om alle kutt og trusler om nedleggelser som herjer over hele kulturfeltet og som skaper enormt engasjement.

Hva, helt konkret, kan for eksempel gjøres for å stanse de gjentakende truslene om nedleggelse av praktisk-estetiske linjer i videregående skole? Vi kan ikke fortsette å lage underskriftskampanjer hver gang et byråd foreslår kortsiktige og små kutt i viktig infrastruktur.