Bransjen

Wimp inntar Polen

Publisert
23.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Åpner i en begrenset testperiode.

Et team fra WiMP-hovedkontoret i Oslo reiser til Warszawa i helgen for å presentere WiMP på den store musikkmessen European Music Fair, som tilsvarer norske by:Larm. WiMP blir en av de første som introduserer musikkstreaming for det polske markedet.

– Vi gleder oss veldig til å åpne WiMP i Polen og reise ned til messen i Warszawa i helgen. Vi introduserer også norske brukere til aktuell polsk musikk i helga, i forbindelse med European Music Fair, sier Sveinung Rindal i WiMP-redaksjonen i en pressemelding.

WiMP har lisensiert over 18 millioner låter og har cirka 350.000 betalende brukere totalt. Tjenesten er tilgjengelig i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og i Nederland.

Relaterte saker

Enda en ny strømmetjeneste i Sverige

Radical.fm prøver seg på Spotifys hjemmebane.

Illustrasjon play og høytaler

Et fattig forsøk på brannslukking

INNLEGG: WiMP burde tatt initiativ til en «oppstartsdiskusjon» for lenge siden, mener Susanna Wallumrød.

Wimp

Wimp på stedet hvil

Ingen økning i antall brukere for den norske strømmetjenesten.

Wimp

WiMP vil samle bransjen

INNLEGG: Susanna Wallumrøds forslag er interessante, men situasjonen er kompleks, skriver Per Einar Dybvik i WiMP, som vil ta initiativ...

Per Einar Dybvik

Ny musikk viktig

Om mange nok betrakter strømmetjenestene som arkiv kan det slå beina under selve forretningsmodellen, advarer Per Einar Dybvik i WiMP.

Fortsatt WiMP-vekst

Stor inntektsøkning for strømmetjenesten.

Vanlig da – forbudt i år. Tons of Rock er blant arrangørene som har søkt om millionstøtte

De største utbetalingene til sommerfestivalene 2020 kommer nå

KORONAKOMPENSASJON: Fem måneder etter søknadsfrist er noen av de største – og mest omdiskuterte – koronamillionene klare. Tons of Rock har overbevist...

Jenny Hval ga ut sitt åttende soloalbum i år.

Kim Klev anmelder Jenny Hval: Lunt, nesten tropisk, men vanskelig å få tak på

På sitt beste er dette musikk som får deg til å løfte blikket fra det dagligdagse. Ballade anmelder Jenny Hvals...

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO

Sanksjoner skaper usikkerhet: – Tono ønsker ikke å boikotte regimekritiske russiske musikkskapere

Europeiske vederlagsselskaper stoppet utbetalinger til russere. De kan ramme enkeltpersoner, men Tono er opptatt av være med på å ramme...