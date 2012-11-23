Wimp inntar Polen

Et team fra WiMP-hovedkontoret i Oslo reiser til Warszawa i helgen for å presentere WiMP på den store musikkmessen European Music Fair, som tilsvarer norske by:Larm. WiMP blir en av de første som introduserer musikkstreaming for det polske markedet.

– Vi gleder oss veldig til å åpne WiMP i Polen og reise ned til messen i Warszawa i helgen. Vi introduserer også norske brukere til aktuell polsk musikk i helga, i forbindelse med European Music Fair, sier Sveinung Rindal i WiMP-redaksjonen i en pressemelding.

WiMP har lisensiert over 18 millioner låter og har cirka 350.000 betalende brukere totalt. Tjenesten er tilgjengelig i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og i Nederland.