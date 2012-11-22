Enda en ny strømmetjeneste i Sverige

Radical.fm prøver seg på Spotifys hjemmebane.

Radical.fm er en on demand strømmetjeneste som også tilbyr programmerte radiokanaler som sender brukernes spillelister.

I motsetning til de etablerte strømmetjenestene, som tilbyr gratis reklamefinansierte brukerløsninger eller abonnementsordninger, har brukerne av Radical.fm anledning til å betale frivillige bidrag for å få tilgang på de 20 millioner spor som finnes i tjenesten.

Grunnlegger Thomas McAlevey er sitert av techcrunch.com på at «Sverige er et hett marked for sttrømmetjenester, et land fullt av kompetente brukere, med en fremoverrettet musikkindustri» og at det er et perfekt land å teste ut et konsept som Radical.fm.

Ifølge Daniel Johansson, forsker og gründer av musikk og IT-byrået Trendmaze, bruker om lag halvparten av Sveriges befolkning på ni millioner mennesker Spotify. Det er ti musikkstrømmetjenester i Sverige, ifølge Johansson, om man inkluderer Soundcloud, Grooveshark og Radical.fm.