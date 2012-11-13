Wimp på stedet hvil

13.11.2012
Embret Rognerød

Ingen økning i antall brukere for den norske strømmetjenesten.

Fjoråret var oppløftende for WiMP. Abonnementstallene steg fra 100.000 til 350.000 i løpet av året. WiMP signerte også en avtale med Canal Digital som var anslått å gi tilgang til 700.000 potensielle brukere.

I år står strømmetjenesten på stedet hvil i antall brukere. Selskapet oppgir å ha 350.000 betalende brukere i tredje kvartal i år, det samme som ved utgangen av fjoråret.

Når ikke strømmemål

Fungerende leder i WiMP, Espen Lauritzen, peker på Portugalsatsningen som hovedårsaken til at antallet brukere ikke har økt i løpet av 2012.

WiMP mistet et stort antall abonnenter i vår, da selskapet trakk seg ut av det ulønnsomme Music Box-tilbudet de leverte i landet.

– Det er faktisk en ganske bra økning i antallet brukere i Skandinavia og Tyskland det siste året, men på grunn av at samarbeidet i Portugal ble avsluttet, forsvant over hundre tusen kunder. Vi er naturligvis ikke fornøyde med å ligge på 350.000 betalende brukere og har ambisjoner om vekst framover, både i eksisterende markeder og i nye, sier Lauritzen.

I kvartalsrapporten til selskapet forklarer administrerende direktør Gunnar Sellæg den manglende veksten med at WiMP ikke har klart å finne samarbeidspartnere raskt nok.

– Vi leter alltid etter flere samarbeidspartnere og er i dialog med flere, både i eksisterende markeder og nye, sier Lauritzen.

Omsetningen til WiMP i tredje kvartal har riktignok økt fra 29,8 millioner kroner til 43,1 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

I Norge tjener Wimp-eier Aspiro 10,6 millioner kroner mer i tredje kvartal i år enn i samme periode i fjor. I Sverige har inntektene derimot sunket med 4,8 millioner kroner.

Prøver seg i Polen

Schibsted, som eier 73,4 prosent av teknologiselskapet Aspiro, satser tungt på WiMP. Under en ekstraordinær generalforsamling i august ble det besluttet å sprøyte 100 millioner kroner inn i selskapet.

Den nye versjonen av WiMP, som ble gjort tilgjengelig i Norge 25. oktober.

I løpet av året har WiMP startet opp i både Tyskland og Nederland. Selskapet forbereder seg nå på en lansering i Polen. Der får de konkurranse fra Spotify, som også er på vei til å bygge opp en salgsavdeling i Polen, ifølge egen nettside.

– Streaming er svært nytt i Polen, med få konkurrenter, så det er et marked i en tidlig utviklingsfase. Samtidig er det et marked med gode forutsetninger og høy interesse både fra plateselskapene og resten av musikkbransjen, kommersielle partnere og vanlige brukere, sier Lauritzen.

I kvartalsrapporten avsløres det også at WiMP vurderer en ny forretningsmodell. Men Lauritzen vil ikke røpe hva denne går ut på.

– Vi vurderer alltid utvikling av forretningsmodell, partnere og produktutvikling for å få enda flere til å prøve WiMP. Volum er viktig i strømmebransjen og vi trenger å øke antallet brukere for å øke inntjening både til oss og bransjen, sier han.

Over 200.000 Canal Digital kunder har tatt i bruk musikktjenesten WiMP, meldte Aspiro og Canal Digital i vår. Ifølge informasjonsdirektør i Canal Digital, Kenneth Pettersen, er tallet økende.

– Det totale tallet øker. Musikktjenesten fra WiMP har også blitt lagt til dekoderne som er koblet til TV-en. Det gjør at mange har investert i kostbare lydanlegg til TV-en. Vi ser at de som tar denne løsningen i bruk ofte streamer og hører mer på musikk, sier Pettersen, som ikke kan gå ut med nye abonnementstall, fordi denne informasjonen er børssensitiv.

