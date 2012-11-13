Wimp på stedet hvil

Ingen økning i antall brukere for den norske strømmetjenesten.

Fjoråret var oppløftende for WiMP. Abonnementstallene steg fra 100.000 til 350.000 i løpet av året. WiMP signerte også en avtale med Canal Digital som var anslått å gi tilgang til 700.000 potensielle brukere.

I år står strømmetjenesten på stedet hvil i antall brukere. Selskapet oppgir å ha 350.000 betalende brukere i tredje kvartal i år, det samme som ved utgangen av fjoråret.

Når ikke strømmemål

Fungerende leder i WiMP, Espen Lauritzen, peker på Portugalsatsningen som hovedårsaken til at antallet brukere ikke har økt i løpet av 2012.

WiMP mistet et stort antall abonnenter i vår, da selskapet trakk seg ut av det ulønnsomme Music Box-tilbudet de leverte i landet.

– Det er faktisk en ganske bra økning i antallet brukere i Skandinavia og Tyskland det siste året, men på grunn av at samarbeidet i Portugal ble avsluttet, forsvant over hundre tusen kunder. Vi er naturligvis ikke fornøyde med å ligge på 350.000 betalende brukere og har ambisjoner om vekst framover, både i eksisterende markeder og i nye, sier Lauritzen.

Sliter i Sverige

I kvartalsrapporten til selskapet forklarer administrerende direktør Gunnar Sellæg den manglende veksten med at WiMP ikke har klart å finne samarbeidspartnere raskt nok.

– Vi leter alltid etter flere samarbeidspartnere og er i dialog med flere, både i eksisterende markeder og nye, sier Lauritzen.

Omsetningen til WiMP i tredje kvartal har riktignok økt fra 29,8 millioner kroner til 43,1 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

I Norge tjener Wimp-eier Aspiro 10,6 millioner kroner mer i tredje kvartal i år enn i samme periode i fjor. I Sverige har inntektene derimot sunket med 4,8 millioner kroner.

Prøver seg i Polen

Schibsted, som eier 73,4 prosent av teknologiselskapet Aspiro, satser tungt på WiMP. Under en ekstraordinær generalforsamling i august ble det besluttet å sprøyte 100 millioner kroner inn i selskapet.

Den nye versjonen av WiMP, som ble gjort tilgjengelig i Norge 25. oktober.

I løpet av året har WiMP startet opp i både Tyskland og Nederland. Selskapet forbereder seg nå på en lansering i Polen. Der får de konkurranse fra Spotify, som også er på vei til å bygge opp en salgsavdeling i Polen, ifølge egen nettside.

– Streaming er svært nytt i Polen, med få konkurrenter, så det er et marked i en tidlig utviklingsfase. Samtidig er det et marked med gode forutsetninger og høy interesse både fra plateselskapene og resten av musikkbransjen, kommersielle partnere og vanlige brukere, sier Lauritzen.

Åpner for ny modell

I kvartalsrapporten avsløres det også at WiMP vurderer en ny forretningsmodell. Men Lauritzen vil ikke røpe hva denne går ut på.

– Vi vurderer alltid utvikling av forretningsmodell, partnere og produktutvikling for å få enda flere til å prøve WiMP. Volum er viktig i strømmebransjen og vi trenger å øke antallet brukere for å øke inntjening både til oss og bransjen, sier han.

Over 200.000 Canal Digital kunder har tatt i bruk musikktjenesten WiMP, meldte Aspiro og Canal Digital i vår. Ifølge informasjonsdirektør i Canal Digital, Kenneth Pettersen, er tallet økende.

– Det totale tallet øker. Musikktjenesten fra WiMP har også blitt lagt til dekoderne som er koblet til TV-en. Det gjør at mange har investert i kostbare lydanlegg til TV-en. Vi ser at de som tar denne løsningen i bruk ofte streamer og hører mer på musikk, sier Pettersen, som ikke kan gå ut med nye abonnementstall, fordi denne informasjonen er børssensitiv.