Wimp gratis over grensen

Wimp satser nå på gratisløsning i Sverige, ifølge svensk nettsted.

Den norske strømmetjenesten WiMP skal nå ha rundt 350.000 betalende brukere. I Sverige ser derimot musikkelskerne ut til å sitte på gjerdet.

WiMPs eier Aspiro Music omsatte for 50,8 millioner svenske kroner i tredje kvartal 2012, men bare 1,7 millioner kroner av denne omsetningen stammet fra Sverige. Ifølge det svenske nettstedet IT24 innebærer det at WiMP kun har rundt 11.800 betalende svenske kunder.

Direktør i Aspiro Gunnar Sellægg ville imidlertid ikke kommentere beregningene overfor IT24.

Følg Ballade på Facebook

Tilbys gratis i Sverige

Nå velger WiMP altså å tilby en gratisversjon av strømmetjenesten til svenskene, ifølge IT24. Til forskjell fra Spotifys gratisutgave er denne uten reklame. Det finnes derimot begrensninger i spilletiden, samt korte avbrudd med informasjon fra WiMP. En identisk modell er allerede tilgjengelig i Danmark.

WiMP har også ansatt Karin Moberg fra dj-kollektivet Crosshill och Fucking & Punching som redaksjonssjef i Sverige.

– Musikkstreaming handler ikke lenger bare om å tilby tilgang til millioner av låter på data og mobil. Det handler mer og mer om å levere inspirasjon og opplevelser som tar folk nærmere musikken og artistene og gjør det lettere å oppdage ny musikk innen alle sjangre. WiMP skal være best på dette og vi ser frem til å la flere svensker prøve vår tjeneste, sier Fredrik Nyström, direktør for Wimp i Sverige til IT24.