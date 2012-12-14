Bransjen

Wimp gratis over grensen

Publisert
14.12.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Wimp satser nå på gratisløsning i Sverige, ifølge svensk nettsted.

Den norske strømmetjenesten WiMP skal nå ha rundt 350.000 betalende brukere. I Sverige ser derimot musikkelskerne ut til å sitte på gjerdet.

WiMPs eier Aspiro Music omsatte for 50,8 millioner svenske kroner i tredje kvartal 2012, men bare 1,7 millioner kroner av denne omsetningen stammet fra Sverige. Ifølge det svenske nettstedet IT24 innebærer det at WiMP kun har rundt 11.800 betalende svenske kunder.

Direktør i Aspiro Gunnar Sellægg ville imidlertid ikke kommentere beregningene overfor IT24.

Tilbys gratis i Sverige

Nå velger WiMP altså å tilby en gratisversjon av strømmetjenesten til svenskene, ifølge IT24. Til forskjell fra Spotifys gratisutgave er denne uten reklame. Det finnes derimot begrensninger i spilletiden, samt korte avbrudd med informasjon fra WiMP. En identisk modell er allerede tilgjengelig i Danmark.

WiMP har også ansatt Karin Moberg fra dj-kollektivet Crosshill och Fucking & Punching som redaksjonssjef i Sverige.

– Musikkstreaming handler ikke lenger bare om å tilby tilgang til millioner av låter på data og mobil. Det handler mer og mer om å levere inspirasjon og opplevelser som tar folk nærmere musikken og artistene og gjør det lettere å oppdage ny musikk innen alle sjangre. WiMP skal være best på dette og vi ser frem til å la flere svensker prøve vår tjeneste, sier Fredrik Nyström, direktør for Wimp i Sverige til IT24.

Relaterte saker

Illustrasjon platespiller sv/h

– Snakk med plateselskapene

– Vi har ikke innsyn i hvordan avtalen mellom plateselskapet og artisten ser ut, sier Sofie Grant i Spotify.

Kjartan Slette

WiMP planlegger bransjemøte under by:Larm

Legger etter all sannsynlighet den planlagte bransjediskusjonen om strømming til neste års by:Larm.

Wimp inntar Polen

Åpner i en begrenset testperiode.

Enda en ny strømmetjeneste i Sverige

Radical.fm prøver seg på Spotifys hjemmebane.

Illustrasjon play og høytaler

Et fattig forsøk på brannslukking

INNLEGG: WiMP burde tatt initiativ til en «oppstartsdiskusjon» for lenge siden, mener Susanna Wallumrød.

Wimp

Wimp på stedet hvil

Ingen økning i antall brukere for den norske strømmetjenesten.

Flere saker

Blåmann Blåmann bestod av Odd Nordstoga, Asgaut H. Bakken, Silje Hegg og Lars Underdal. Platecoveret fra 2001 ble designa av Magnus Rakeng.

Frå CD til Spotify til LP?

KRONIKK: Er du ein av dei som set pris på å få tilgang til ein slått eller eit stev på...

Panelet på Nasjonalbiblioteket, f.v. Audun Vinger, Lars Mørch Finborud, Sandeep Singh og Synne Øverland Knudsen

Å snakke om å skrive om musikk

Balladepodden går meta til verks etter seminar om musikkritikk på Nasjonalbiblioteket.

Plaketten til æresprisen fra Nordisk Komponistråd til Ung Nordisk Musikk (UNM)

Nordisk komponistråds ærespris 2019 til Ung Nordisk Musikk

Organisasjonen som presenterer unge nordiske komponister får prisen for ekstraordinær innsats for nordisk komponistliv.