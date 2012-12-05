WiMP planlegger bransjemøte under by:Larm

Legger etter all sannsynlighet den planlagte bransjediskusjonen om strømming til neste års by:Larm.

I oktober varslet direktør i WiMP Per Einar Dybvik at strømmetjenesten ville ta initiativ til å samle bransjen til en «oppstartdiskusjon» før nyttår. I et innlegg som svarte på kritikk fra flere ulike aktører i norsk musikkliv, oppfordret Dybvik til samarbeid og konstruktiv dialog.

Diskuterer med bransjeaktører

«Vi ønsker å gjøre vårt for å finne en modell som skal sikre mangfold og fokus på utvikling av nye talentfulle artister,» skrev Dybvik i sitt innlegg.

WiMP skal ha diskutert den praktiske gjennomføringen av en faglig utveksling med flere aktører i musikklivet. De ønsker et forum for å dele erfaringer og kunnskaper, der IFPI, Gramo, TONO, Gramart, distributører, plateselskaper og artister vil være aktuelle deltagere.

Les også:

Forumet vil imidlertid ikke komme på plass før over nyttår.

– Vi ser på muligheten for å legge dette rundt by:Larm i starten av februar og gjøre det til en del av fagprogrammet der, slik at deltakelsen og relevansen blir størst mulig, sier musikksjef Kjartan Slette til Ballade.

Fordelingen skal diskuteres

«Vi foreslår at vi lar argumenter om hvor bra CD er i forhold til streaming ligge. Dét er en tapt kamp for massemarkedet, uansett om det dreier seg om sammenligning av inntektsfordeling eller lydkvalitet,» skrev Per Einar Dybvik i sitt innlegg.

På spørsmål om hva debatten kan komme til å dreie seg om svarer Kjartan Slette at fordelingen av strømmeøkonomien vil være et hovedanliggende.

– Selv om ikke WiMP har direkte påvirkning på fordelingen til artister, siden våre avtaler er med plateselskapene, ønsker vi å være med å fasilitere en diskusjon rundt fordelingsnøkler i et bredere perspektiv, sier Slette.

Han oppfordrer også musikere og andre til å kontakte strømmetjenesten.

– Det er veldig mye artister og plateselskaper kan gjøre for å aktivere sine fans til å høre på musikken og dermed påvirke sin markedsandel positivt. Det er alltid åpen dør til oss både for å snakke om innhold og om redaksjonelle aktiviteter, sier Slette.