Økende betalingsvilje

31.05.2013
- Red.

En ny undersøkelse om musikkstreaming viser at bruk og betalingsvillighet øker, særlig i Norge.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra WiMP, viser økning i betalingsvillighet.

48 prosent av nordmenn sier nå at de er villige til å betale for en musikkstreamingtjeneste. Det er en økning på 15 prosentpoeng siden juni i fjor. Av landene som deltok i undersøkelsen (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Polen) viser Norge seg som det mest betalingsvillige landet, foran Polen (40 %).

I tidligere undersøkelser har tallmaterialet pekt på at betalingsvilligheten er størst hos personer under 30 år. I det nye tallmaterialet er forskjellen mellom ulike generasjoner ikke like påfallende. I undersøkelsen sier 59 % i aldersgruppen 30-39 år at de er villige til å betale for en streamingtjeneste, mens 62 % av nordmenn under 30 år sier det samme.

I undersøkelsen kommer det frem at 46% av nordmenn på musikk gjennom streaming ukentlig eller oftere. Totalt sier hele 68% nordmenn at de streamer musikk. Til sammenligning hører 40% på CD ukentlig eller oftere.

Respondentene tror at tallene for bruk av straming vil fortsette å øke i femtiden. På spørsmål om hvordan de kommer til å høre på musikk om ett år svarer 58% at de vil streame daglig eller ukentlig, og 78% av befolkningen vil bruke streaming. 39% vil også høre på CD. Også når det gjelder økningen i bruk av streaming ligger Norge foran de andre landene.

Undersøkelsen er gjennomført i januar-mars. Tallene som er gjengitt her er fra den norske delen av undersøkelsen.

