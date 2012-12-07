– Snakk med plateselskapene

07.12.2012
Embret Rognerød

– Vi har ikke innsyn i hvordan avtalen mellom plateselskapet og artisten ser ut, sier Sofie Grant i Spotify.

Artisten Susanna Wallumrød, artistorganisasjonen GramArt og doktor i datateknologi Daniel Johansson, pekte tidligere denne uken på det de mener er innen strømmeøkonomien.

EMI og Universal var uenige i kritikken og påpekte at kunde- og leveranseavtaler i alle bransjer omfattes av konfidensialitet.

– Vi har ingen hemmeligheter overfor artister som er knyttet til EMI. Det er fullstendig åpenhet om dette med artistene vi jobber med, og det er det totale utgifts- og inntektsbildet som avgjør andelene til artisten, sa Daniel Haugen i EMI til Ballade.

Spotify er den største strømmetjenesten på det norske markedet. Ved årsskiftet 2010-2011 meldte Spotify at de hadde passert en million brukere i Norge. Sofie Grant, pr-sjef i Spotify Norden, hevder at utbetalingene stadig vokser, i takt med økningen i antall brukere.

Grant opplyser at Spotify i likhet med andre musikktjenester har konfidensielle avtaler, men hun mener at dette er en policy som gjelder for hele bransjen.

– Vi har avtaler med plateselskapene og med TONO. Plateselskapene representerer artisten, og vi har ikke innsyn i hvordan avtalen mellom plateselskapet og artisten ser ut, skriver hun i en e-post.

– For artister som har spørsmål råder vi dem til å snakke med plateselskapene sine.

«Opp til 80 til rettighetshavere»

– Kommersielle avtaler har konfidensialitetsklausul, det er ikke unikt for musikkbransjen. Når det er sagt har vi hele tiden vært helt åpne på at WiMP betaler ut 75-80 prosent av inntektene til plateselskaper og rettighetshavere. Hvordan avtalene mellom artist og sitt plateselskap ser ut vet vi rett og slett ikke, og vi anbefaler alle artister å ta en prat med sitt plateselskap om hvordan nettopp deres avtale er utformet, sier musikksjef i WiMP Kjartan Slette til Ballade.

De 75-80 prosentene fordeles basert på markedsandelen til hvert enkelt plateselskap i en gitt måned, ifølge ham.

– Det vil si at dersom ditt plateselskap har 80 prosent av spillingene vil de få tilsvarende 80 prosent av andelen av inntektene fra WiMP, sier Slette.

Nøkkelen til å gjenreise musikkindustrien

Deezer ble lansert i Norge tidligere i år, og er en av de ledende strømmetjenestene på kontinentet. Musikkredaktør i Deezer i Nord-Europa, Emma Belasco, er enig i at artistene bør henvende seg til plateselskapene for å få mer informasjon.

– Summen artistene tjener per album eller sang kommer an på avtalen de har med plateselskapet. Hver avtale er forskjellig. Med strømming tjener artister penger på en låt over en levetid, så jo flere ganger en låt blir avspilt, jo mer tjener artisten. Våre innbetalinger til artistene har også vokst raskt etter som strømmeformatet har tatt av.

– Vi tror at strømming er nøkkelen til å gjenreise musikkindustrien.

