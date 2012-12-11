Spotify legger om profilen

Den svenske strømmegiganten passerer én million brukere i USA og lanserer samtidig to nye tjenester for å tilby mer innhold.

Spotify innfører to nye innholdstjenester. Med «Follow», som i Norge presenteres i samarbeid med Dagbladet og Gaffa, får brukerne mulighet til å følge redaksjonelle saker og lister.

Den andre tjenesten, «Discovery», tilbyr kundene ny musikk, basert på hva de vanligvis pleier å høre på.

Spotify legger dermed større vekt på veiledning og redaksjonelt innhold enn hva strømmetjenesten har gjort tidligere.

Under en pressekonferanse i New York i forrige uke forklarte Spotifys markedssjef Jeff Levick at de håper de nye innholdstjenestene på sikt kan føre til økte annonseinntekter. I dag har Spotify kun annonser i gratistjenesten.

Det har forøvrig kommet en rekke nyheter fra selskapet den siste tiden. Spotify erklærte nylig at selskapet har passert én million betalende brukere i USA. Spotify skal også ha fem millioner betalende brukere på verdensbasis, noe som utgjør en fjerdedel av totalt 20 millioner Spotify-brukere.

– Vi er nå den største abonnementstjenesten for strømming i USA, i tillegg til å være den raskest voksende. Vi har oppnådd mer på ett år enn det har tatt andre tiår å få til, sa Spotify-sjef Daniel Ek til The Guardian.

Ek hevdet at tjenesten nå har betalt over 2,8 milliarder norske kroner i utbetalinger til rettighetshavere. I forrige uke ble det også klart at Metallica gjør bandets diskografi tilgjengelig på Spotify.