Mørk kveldssang med Michael Krohn

Nylig ble det kjent at Michael Krohn legger opp som vokalist på grunn av sykdom. Her er hans siste nachspiel som sanger.

Soiré Noir. Mørk kveld.

Det var en kveldssamling for ikke lenge siden, et sted og en tid bare noen visste om, der Michael Krohn holdt et aftensarrangement sammen med keyboardist Geir Bratland. Kveldens låter ble samlet til et album, Soiré Noir, som passer mer enn godt inn i den fete rockerøyken Michael Krohn og hans prosjekter har lagt tungt bak seg, for generasjoner å puste inn.

Geir Bratland, alias Gerlioz, er kjent som musiker på keyboard og synth i band som Dimmu Borgir, God Seed og Apoptygma Berzerk.

Albumet Soiré Noir er gitt ut som et akustisk livealbum med håndplukkete låter av de to, under navnet med den samme mørke atmosfæren. Det føyer seg inn i rekken av stilfulle utgivelser han som omtales som den største rockestemmen og -sangdikteren i norsk rockehistorie har gitt ut. Man vet, og hører, at stemmen er svakere, men i produksjonen bærer den jammen meg kanskje enda tyngre, og hardere, enn på de originale låtene og utgivelsene, nettopp på grunn av det akustiske uttrykket og vissheten om sine siste vers.

Jeg kom over utgivelsen sent på natt selv, da jeg bladde gjennom mine ikke alltid særlig moderne oppdaterte lister på Spotify. Mulig det var noe gammal prog jeg lette etter, men heldigvis lå denne utgivelsen rett i det tunge fingerpeket mellom kjente plater og Spotifys ikke ueffne forslag. Jeg er glad fingeren landet på denne.

Det ble nylig kjent gjennom podkasten til Egon Holstad i Tromsø, Feedback, at vokalisten og sangdikteren med den markante, dype og erklærende fortellerstemmen må legge sangstemmen til side på grunn av sykdom. Han fortsetter heldigvis som musiker i bandet, forteller han, og Ivar Eidem (kjent fra blant annet Matchstick Sun og The Cut) skal ta over vokalen.



Bildet som er brukt i saken er fra Koronerulling-konsert med Michael Krohn på Sentralen i Oslo, 31. mars 2020. Koronerulling var en serie nettkonserter som raskt ble satt i gang da pandemien traff oss tidlig i mars 2020. Bak konseptet stod Christer Falck, HES og Sentralen.