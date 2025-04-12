Michael Krohn

Michael Krohn har nettopp gitt ut sin siste plate som sanger, "Soiré Noir". Mørk kveld.(Foto: Guro Kleveland/Ballade)

Mørk kveldssang med Michael Krohn

12.04.2025
Guro Kleveland

Nylig ble det kjent at Michael Krohn legger opp som vokalist på grunn av sykdom. Her er hans siste nachspiel som sanger.

Soiré Noir. Mørk kveld.

Det var en kveldssamling for ikke lenge siden, et sted og en tid bare noen visste om, der Michael Krohn holdt et aftensarrangement sammen med keyboardist Geir Bratland. Kveldens låter ble samlet til et album, Soiré Noir, som passer mer enn godt inn i den fete rockerøyken Michael Krohn og hans prosjekter har lagt tungt bak seg, for generasjoner å puste inn.

Geir Bratland, alias Gerlioz, er kjent som musiker på keyboard og synth i band som Dimmu Borgir, God Seed og Apoptygma Berzerk.

Albumet Soiré Noir er gitt ut som et akustisk livealbum med håndplukkete låter av de to, under navnet med den samme mørke atmosfæren. Det føyer seg inn i rekken av stilfulle utgivelser han som omtales som den største rockestemmen og -sangdikteren i norsk rockehistorie har gitt ut. Man vet, og hører, at stemmen er svakere, men i produksjonen bærer den jammen meg kanskje enda tyngre, og hardere, enn på de originale låtene og utgivelsene, nettopp på grunn av det akustiske uttrykket og vissheten om sine siste vers.

Jeg kom over utgivelsen sent på natt selv, da jeg bladde gjennom mine ikke alltid særlig moderne oppdaterte lister på Spotify. Mulig det var noe gammal prog jeg lette etter, men heldigvis lå denne utgivelsen rett i det tunge fingerpeket mellom kjente plater og Spotifys ikke ueffne forslag. Jeg er glad fingeren landet på denne.

Det ble nylig kjent gjennom podkasten til Egon Holstad i Tromsø, Feedback, at vokalisten og sangdikteren med den markante, dype og erklærende fortellerstemmen må legge sangstemmen til side på grunn av sykdom. Han fortsetter heldigvis som musiker i bandet, forteller han, og Ivar Eidem (kjent fra blant annet Matchstick Sun og The Cut) skal ta over vokalen.


Les mer om Michael Krohn i utvalgte saker fra Ballades arkiv: 

2. mars 2022:

Inspirasjoner: Kristopher Schau velger Michael Krohn

31. mars 2023:

Enkelt-platestunt fra den eneste ene Michael Krohn

13. august 2021:

Ballade video CII: Vi nyter sensommeren

28. september 2007:

Raga Rockers – Übermensch: Lovlige følelser

Bildet som er brukt i saken er fra Koronerulling-konsert med Michael Krohn på Sentralen i Oslo, 31. mars 2020. Koronerulling var en serie nettkonserter som raskt ble satt i gang da pandemien traff oss tidlig i mars 2020. Bak konseptet stod Christer Falck, HES og Sentralen.

Michael Krohn i et skjermbilde fra konserten under Koronerulling på Sentralen 31. mars 2020. (Foto: Guro Kleveland/Ballade)

Guro Kleveland

Relaterte saker

Kristopher Schau og The Dogs

Inspirasjoner: Kristopher Schau velger Michael Krohn

The Dogs måtte utsette sin faste årlige januarutgivelse, men 4. mars slippes endelig albumet «El Verdugo». I ventetiden snakket vi...

THE ONE AND ONLY: Én mann, éi plate. Terje Pedersen og Michael Krohn poserer med den ene vinylen de gir ut.

Enkelt-platestunt fra den eneste ene Michael Krohn

Gir ut ei plate. Ei, ett eksemplar.

Stillbilde fra videoen til Nicholas og Sebastian

Ballade video CII: Vi nyter sensommeren

Vi nyter sensommeren med premierer fra Nicholas & Sebastian, Michael Krohn og Takomaha. Samt aktuelle videoer fra Lekende Lett, Minor...

Raga Rockers: Übermensch

Raga Rockers – Übermensch: Lovlige følelser

PLATEANMELDELSE: Ukens plate på Ballade er ”Übermensch” av Raga Rockers. Syv år siden forrige utgivelse viser Michael Krohn & co...

Flere saker

Andreas Gundersen og Ann Jorid Henriksen

Uka i redaksjonens ører: Flere omarsheriffer, modulering og viddejazz

Det er tid for de store temaene i kortformat igjen: Identitet, modernitet og tradisjon, lyden av 17. mai med noen...

Sandra Marja West

Musikkvalget 2021: Sandra Márjá West krever satsing på joik

– Vi har en stor gruppe arbeidsfolk i samfunnet med dårligere rettigheter enn dem med AS eller fast ansettelse. Festivalsjefen i...

Stefan Herheim Foto: KHiO

Stefan Herheim blir professor II ved KHiO

Operaregissøren går inn i en ny stilling i operaregi ved Operahøgskolen.