Slik programmeres All Ears

Improfestivalen som holdes denne helgen i Oslo vil utforde publikum med bredde.

Torsdag går den tre dager lange improvisasjonsmusikkfestivalen All Ears av stabelen for 18. gang.

Festivalprogrammet har denne gangen blitt satt av en gruppe på fire, ledet av festivalsjef Christian Meaas Svendsen. I forkant av festivalen tok Ballade en prat med han og medprogrammerer Ole Mofjell om hvordan de har jobbet, og hvor de vil med festivalen.

– Tidligere har konsertene vært veldig ad-hoc-baserte. Det vil si at gode impromusikere settes mer eller mindre tilfeldig sammen for anledningen. Vi har blitt enige om å fokusere mer på konstellasjoner som allerede er mer etablerte, sier Svendsen.

Han mener at andre festivaler, som Blow Out, dekker den frie improviserte musikkens ad-hoc-behov. Samtidig vedgår han at endringene er styrt noe utfra hans egen smak, og hvilken retning han og gruppa, som for øvrig består av Signe Krunderup Emmeluth og Heida Karine Johannesdottir, ønsker å ta festivalen i.

– Vi prøver å presentere et program som favner en rekke ulike grener innen improvisert musikk. Sjangermessig har det alltid vært bredt, men vi tar det lenger, sier Mofjell.

Utfordre publikum

Årets festival kan dermed by på alt fra akustiske strykekonstellasjoner til art-noise, representert blant annet med norske Kennel som sistnevnte, og fiolinistene Angharad Davies & Lina Lapelyte i den stillere kategorien. I tillegg blir det også mulig å gjøre karaoke under festivalen, som ifølge Mofjell har som formål å dekke hele lydspektret – akkurat som i navnet: ”All ears ”.

– Vi vil presentere publikum for musikk og sammensetninger de ikke er helt vant med. Vi håper vi vil tilfredstille mange, men samtidig utfordre like mange, med musikk av høy kvalitet, sier Mofjell.

Et av virkemidlene her er at festivalen ikke selger enkeltkonsert-billetter, men dags- eller festivalpass. Det er også kun én scene per kveld, med flere konserter fra artister med ulike uttrykk for å gi mulighet til å få med seg konsentrert bredde.

Svendsen opplever at de også utfordrer seg selv i bookingen. Han trekker blant annet frem freestyle-rapgruppen fristiluminati klikk crew?, som for ham er fremmed.

– Det var Heida som hadde lyst til å høre det. Og det er jo også improvisert. Men det er ikke noe jeg vanligvis forbinder med impro slik jeg er vant til å operere. Det betyr ikke at jeg ikke setter pris på det eller ikke kan like det, sier Svendsen; og legger til:

– Festivalen ønsker også å ta i bruk lokale krefter mer enn tidligere. Vi er fortsatt internasjonale, men det er fremdeles mange norske musikere som er underrepresentert på denne scenen. I tillegg gjør vi gjenbruk.

Gjenbruksfestival

Gjenbruk må her ikke forstås som at samme artist brukes om igjen under festivalen i Oslo. Det er derimot festivalen som settes opp igjen, på Landmark i Bergen og i Trondheim, i samarbeid med Ny Musikk i Trondheim.

– Mitt ønske er at vi på sikt kan etablere oss fast i begge byene. Da kan festivalen tørre å vokse seg mindre. Noe den allerede har gjort. I år er det tre i stedet for fire dager. Og dermed kan vi vie mer tid og kjærlighet til hvert enkelt engasjement.

– Vil dette bety at det vil bli samme program i de tre byene?

– Det er i hvert fall det viser for oss i fremtiden. Det handler om at når noen reiser til Oslo for én spillejobb, så er ikke det helt bærekraftig, hverken med tanke på miljø, tids- eller ressursbruk. Det å kunne bruke disse artistene flere ganger tror jeg er en bedre vei å gå.

Årets versjon av reisende festival består av at tre av festivalens konstellasjoner også vil gjøre konserter i Trondheim og Bergen.

– Hva får dere igjen for samarbeidet?

– Vi deler på noe av reisekostnadene for artistene det er snakk om. Men hva vi får igjen er ikke så viktig. Dette er vår måte å gi igjen til de artistene som vi møter når vi selv er ute og turnerer, sier Svendsen.

Mofjell fremhever at dette handler om å få tilgang på flere artister når de kan tilby en større turné. Det er også denne formen for samarbeid de selv møter ute. Og grunnlaget er vel så idealistisk som økonomisk.

– Vi har en etablert struktur. Internasjonale musikere vet at vi er profesjonelle. Det gir tillit. Vi opererer for eksempel ikke med kontrakter. Da slipper vi mye administrasjon, som det er nok av fra før. Det holder med epostavtale.

– Hvordan samarbeider dere som booker?

– Vi begynte med fellesmøter allerede før sommeren. Alle kom da med en liste over forskjellige artister de ønsker å ha på programmet. Vi har så forsøkt å ikke booke folk som har spilt før, sånn at programmet ville bli friskt, sier Mofjell.

Flere leire

Gruppen har for øvrig ikke vært nevneverdig mottakelige for innsendte forslag. Programmet er kuratert av dem, etter det de kaller gode diskusjoner om hva de liker og synes er viktig.

– Vi er veldig forskjellige. Egentlig har vi ganske lik bakgrunn, men helt ulike virkefelt nå. Det gjør det så interessant å se hva de andre i gruppa kommer med. Vi har forsøkt å være åpne for å komme med det man vil, sier Mofjell.

Svendsen utfyller med at dette er fordelen ved å være fire.

– Vi får en fot i ulike leire. Og kan dermed utfordre oss selv, alle sammen, på hva vi egentlig liker.

Mer enn musikk

Det å skulle fremheve noe som mer interessant enn noe annet synes de er vanskelig. Det er likevel noe de særlig vil løfte frem. For Svendsen gjelder det den? eneste ad-hoc-konstellasjonen på festivalen:

– Dette er fire norske musikere: A. Wildhagen/T. Sollid/E. Rosseland/M. Halmrast. Jeg er stolt over at vi fikk landa denne. Og gleder meg.

Mofjell synes på sin side det er sterkt at de fikk med karaoke på programmet.

– Det er også fett at vi har så mye performativt. Vi har ikke bare musikkbaserte uttrykk. Company Fuck, Scott Sinclair og Marcela Lucatelli jobber alle med stemmebruk. Men veldig forskjellig.

Nytt av året er for øvrig også en lydskulptur laget av Carsten Aniksdal som flyttes rundt på de forskjellige scenene.

Hele programmet kan leses her.