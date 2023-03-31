THE ONE AND ONLY: Én mann, éi plate. Terje Pedersen og Michael Krohn poserer med den ene vinylen de gir ut.

(Foto: privat)

Enkelt-platestunt fra den eneste ene Michael Krohn

31.03.2023
Siri Narverud Moen

Gir ut ei plate. Ei, ett eksemplar.

EPen The One And Only kommer ut på strømmeplattformer – den er en samling av seks gamle Raga Rockers-låter av Michael Krohn. Den kommer også ut som én enete en vinylplate.

Plateselskapmann og A&R Terje Pedersen skriver dette om den ene plata:
– Vi snakket om Krohn og hans legendestatus innen norsk punk og rock, hvorpå han nevnte at han hadde planer om noen nyinnspillinger av gamle Raga Rockers-låter som han vurderte å gi ut under tittelen «The One and Only». Det lo vi godt av, på en sånn ekte, men god måte, og fleipet med at det skulle bare mangle om den gamle punk-legenden Krohn ikke kunne gi ut et album med en sånn tittel. Om det er noen i Norge som skal kunne bruke den tittelen, så er det … osv. Og så melder Krohn at det hadde jo vært kult om vi ga den ut i ett eksemplar på vinyl. Akkurat det syntes jeg var en rasende god idé, så da begynte vi å sjekke priser, levering, er det gjort før, med mer.

De holdt det hemmelig inntil lansering torsdag – og nå er både den digitale EPen ute og ett eneste vinyleksemplar. Den auksjoneres bort på nett av platebutikken Rock&Rolls.

– Vi har holdt helt tett i frykt for at noen andre skulle stjele idéen, men nå er vi her, nå har vi klart det. Et artig stunt, syns vi.
Auksjonen avsluttes 14. april klokka 12.00.
