Enkelt-platestunt fra den eneste ene Michael Krohn

EPen The One And Only kommer ut på strømmeplattformer – den er en samling av seks gamle Raga Rockers-låter av Michael Krohn. Den kommer også ut som én enete en vinylplate.

Plateselskapmann og A&R Terje Pedersen skriver dette om den ene plata:

– Vi snakket om Krohn og hans legendestatus innen norsk punk og rock, hvorpå han nevnte at han hadde planer om noen nyinnspillinger av gamle Raga Rockers-låter som han vurderte å gi ut under tittelen «The One and Only». Det lo vi godt av, på en sånn ekte, men god måte, og fleipet med at det skulle bare mangle om den gamle punk-legenden Krohn ikke kunne gi ut et album med en sånn tittel. Om det er noen i Norge som skal kunne bruke den tittelen, så er det … osv. Og så melder Krohn at det hadde jo vært kult om vi ga den ut i ett eksemplar på vinyl. Akkurat det syntes jeg var en rasende god idé, så da begynte vi å sjekke priser, levering, er det gjort før, med mer.