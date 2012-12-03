Platebransjen kjenner seg ikke igjen i bildet som tegnes av en «lukket» strømmeøkonomi. – Men hvis artistene ikke stoler på oss, så er det en problemstilling, sier Petter Singsaas, direktør i Universal.

GramArt, Susanna Wallumrød og , doktor i datateknologi, har brakt på banen det de mener er manglende åpenhet i strømmeøkonomien.

Styreleder i FONO, interesseorganisasjonen for de uavhengige plateselskapene, og direktør i MTG Music, Larry Bringsjord, er ikke enig i at strømmeøkonomien er «lukket».

– For MTGs del opplever vi at strømmeøkonomien er ganske oversiktlig, sier Bringsjord.

– Ingen hemmeligheter

Ifølge Daniel Haugen, ansvarlig for digital musikk i EMI Norge, får deres artister innsyn i avtalene plateselskapet tegner med strømmetjenestene.

– Vi har ingen hemmeligheter overfor artister som er knyttet til EMI. Det er fullstendig åpenhet om dette med artistene vi jobber med, og det er det totale utgifts- og inntektsbildet som avgjør andelene til artisten. En god avtale fungerer for begge parter. De artistene som ikke føler at de har fått nok innsikt rundt streaming, oppfordrer vi til å ta kontakt med sitt plateselskap eller sin digitale distributør.

Haugen synes ikke fordelingen av inntektene fra strømming er mer komplisert enn ved tradisjonelt CD-salg.

– Grunnen til at vi ser ut til å tjene penger nå kommer av at vi har jobbet hardt med kostnadssiden. De siste årene har vi måttet kutte fra 55 ansatte til 15. Vi har måttet sørge for å være lønnsomme, sier Haugen.

Mindre penger fra hver enhet

Administrerende direktør i Universal, Petter Singsaas, er på linje med EMI i denne saken.

– Vi ønsker åpenhet overfor artistene. Men kunde- og leverandøravtalene har aldri artistene hatt innsyn i. Disse avtalene er konfidensielle. Slik er det i alle bransjer. Men hvis artistene ikke stoler på oss, så er det en problemstilling.

Singsaas påpeker at modellen fra CD-salget har en enklere og mer direkte pengestrøm enn den digitale musikkøkonomien.

– Vi får mindre penger fra hver solgte enhet nå. Et album på iTunes koster mye mindre enn en fysisk CD. Det spiller ingen rolle om trykk og distribusjon faller bort når vi får mindre penger igjen fra salget, og finansierer akkurat det samme produktet, sier Singsaas.