– Dagens strømmemodell er en mellomstasjon

Strømmeverdenen vil ende opp med en håndfull aktører, spår svensk doktor i datateknologi.

– Generelt kan man si at det finnes tre generasjoner musikktjenester på nettet. Den første var «a la carte»-downloads som iTunes, CDON og Musikk Online. Den andre generasjonen er dagens strømmetjenester.

– Den tredje vil være en modell som også integrerer fildeling, sier Daniel Johansson.

Johansson er doktor i datateknologi og har vært med å starte opp Trendmaze – et IT-firma for musikkbransjen. Etter nyttår blir Johansson en av verdens første professorer med den digitale musikkindustrien som virkeområde, når han tar fatt på forskervervet ved Linnéuniversitetet i Kalmar.

Det første store digitale formatskiftet

Tidligere i november var Johansson på Sørveiv i Kristiansand og holdt foredrag om den digitale musikkverdenen under tittelen «Music forever – information for a new music industrial system».

Under foredraget la Johansson vekt på at dagens strømmetjenester kan betraktes som et skritt på veien mot neste generasjons plattformer.

Bransjen har gått gjennom store forandringer på få år, og når IT-gigantene Apple, Amazon, Microsoft og Google lanserer egne løsninger vil det bli ytterligere omveltninger. Oppkjøp og fusjoner av nåværende strømmetjenester er en realistisk utvikling, spår Johansson.

– Strømming er det første virkelig store formatskiftet i den digitale musikkverden. Strømmetjenestene brenner nå budsjettene sine for å nå opp i konkurransen. Enten går man under, eller så blir man kjøpt opp. Vi kan ikke ha 10-20 tjenester som konkurrerer om markedet slik som i dag, mener han.

Microsofts Xbox Music ble lansert i oktober. I høst kom nyheten om at Apple planlegger en egen tjeneste. Googles musikktilbud er under utvikling, men er ikke blitt gjort tilgjengelig i Norge.

– Man kan se tydelig allerede at visse strømmetjenester blir dominante på enkelte markeder. Spotify er størst i Skandinavia, Deezer har et bra grep om deler av Europa, mens Rhapsody leder an i USA. Trolig blir bransjen delt opp mellom tre til fire aktører i løpet av de neste årene, sier Johansson.

Fildeling blir potensiell inntektskilde

Per Platou kom med så tidlig som i 1993, og i et intervju med New York Times i 2002 snakket David Bowie om en betalingsmodell for musikk som tilsvarer den man bruker for vann og elektrisitet.

Et nytt grep i kampen om de digitale musikk-brukerne er scan and match-modellen, som er ment å sømløst integrere filer fra nettet og harddisken i en og samme tjeneste.

– «Scan and match» bygger på at man ikke gjør forskjell på legal og illegal fremstilt musikk. Den henter ut musikk fra folks datamaskiner. Dermed blir den i utgangspunktet illegale filen vasket, legal og den innebærer også penger til rettighetshaverne.

– De milliardene av illegale musikkfiler som finnes der ute er en potensiell inntektskilde hvis man klarer å realisere det potensialet som finnes i tjenester som er attraktive for folk, sier Johansson.