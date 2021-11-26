Et Bluesasyl til minne om 26. november

Minnes Kathe Lasnik (15), deportert og myrdet i 1942.

Oppmerksomheten rundt dagen i dag, 26. november, dagen da norske jøder ble sendt ut av landet med skipet Donau i 1942, kommer fra flere steder. En musikkformidler som bidrar i måtene norske medier minner oss om denne mørke dagen, er Knut Reiersrud og ukas utforming av hans musikkprogram på radio, Bluesasylet.

Gitaristens musikkprogram sendes på NRK P2. På sin facebook skreiv Reiersrud natt til fredag:

Kathe 1927 – 1942 Kathe Lasnik satt ved pulten foran faren min på Fagerborg skole. Hun var født i Oslo, mens far var innflytter fra Drammen. De to tok gjerne følge til skolen. Jeg tror de kjente hverandre sånn som gutter og jenter ofte kjente hverandre på den tiden. Hun litt utforskende og frampå, og han stort sett sjenert. Men jeg vet at han syntes hun var pen. En vårdag sto far på gesimsen og pusset vinduene for moren sin. I Jacob Aalls gate – det kvartalet som mange av oss kjenner fra romanene til Lars Saabye Christensen. Kathe kom gående, stanser, ser på han og sier: «Er du flittig du?» Litt ertende i tonen, det er jo morsommere ting enn å pusse vinduer. Han fant ikke på noe, og de sto noen sekunder og så på hverandre mens vårbrisen måtte vikariere for fars manglende jente-gutt-ferdigheter. Så ruslet hun videre. I dag er det 79 år siden far så at pulten til Kathe var tom. Denne natten ble Kathe og hennes familie hentet av politiet. To uker tidligere hadde hun fylt ut et skjema jødene i Norge måtte levere, i tre eksemplarer, til nærmeste politikammer. Et av spørsmålene var: «Hvor lenge har De oppholdt dem i Norge?». Kathe brukte sin fineste løkkeskrift, som hun hadde lært på skolen: «Alltid vært i Norge.» Den 26. november var hun med båten Donau. Det gikk rykter om at den ville reise nordover, slik nazistene hadde gjort med ulike «fiendtlige elementer» tidligere. Men Kathe var på vei til Auschwitz. Der ble hun myrdet av nazistene ved ankomst.