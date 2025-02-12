Komponistforeningens logo. De har svart på eget medlem Dagfinn Kochs kritikk av deres appell for bevaring av palestinsk kultur.

Komponistforeningen om Palestina-kritikk

12.02.2025
Siri Narverud Moen- Red.

Norsk Komponistforening svarer Dagfinn Koch, komponisten kritiserer egen forening for en appell til støtte for bevaring av palestinsk kultur.

Norsk Komponistforening (NKF) har sendt følgende kommentar til Dagfinn Kocks kronikk på Ballade 11. februar, der han skriver Nei, Norsk Komponistforening skal ikke støtte Palestina-apellen på mine vegne. Avsender av kommentaren er NKF-styrets arbeidsutvalg, som består av styreleder Knut Olaf Sunde og de to nestlederne, Martin Hirsti-Kvam og Gyrid Nordal Kaldestad.

NKF skriver:

Vi har allerede presisert at styret i NKF som demokratisk valgt organ av årsmøtet har uttalt seg for foreningen, ikke på vegne av hvert enkelt medlem.

Vi vil legge til at det tar unødvendig mye tid å svare på feilaktige påstander om ressursbruk og om meninger som Koch tillegger styret. På Facebook har Koch flere ganger uttalt at foreningen og styreleder er uinformert, ondsinnet og skammelig. Dette er en måte å uttrykke seg på som vi tar avstand fra.

_____

Red.mrk.: Ballade har lagt inn en endring i teksten for å presisere avsender av kommentaren. Endringen ble gjort fredag 14. februar kl. 11.35.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av ballade.no. Norsk Komponistforening er et av tre medlemmer i Foreningen Ballade.

