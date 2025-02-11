Nei, Norsk Komponistforening skal ikke støtte Palestina-appellen på mine vegne

For å forsvare at komponistene fortsatt skal få kulturelle Tono-midler er det veldig uheldig at disse anvendes til politisk aktivisme.

Av Dagfinn Koch, komponist

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner.

Siden 70-tallet har vi Norge, ikke minst via NRK, blitt marinert i en Israel-kritisk fortelling støttet av styrtrike humanitær-politiske organisasjoner.

Verden endrer seg fort. 5. februar sa Trump på en pressekonferanse med Netanyahu at USA tar over kontrollen i Gaza.

Appell for støtte til Palestina

7. januar i år oversendte de tre kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK), Norsk Komponistforening (NKF) og Den norske Forfatterforening (DnF) en appell til norske myndigheter om at Norge styrker innsatsen for kulturbevaring i Gaza.

Billedkunstner Zane Cerpina skrev 9. januar i Subjekt at det hos henne oppstod en umiddelbar følelse av å bli misbrukt av NBK.

Torgrim Eggen, Erik Fosnes Hansen, Kaj Skagen, Yngve Slettholm og jeg svarte Subjekt at våre kunstnerorganisasjoner ikke skal uttale seg om noe det kan tenkes å herske stor uenighet om på medlemmenes vegne.

Styreleder Knut Olaf Sunde uttaler til Subjekt at NKF har støtte fra medlemsmassen. Daglig leder Ida Habbestad bekreftet overfor meg at et samlet styre i NKF gikk inn for å støtte appellen. Det er viktig å forstå at demokrati betyr at mindretallet skal bli hørt, og at det flertallet bestemmer kan være etisk og moralsk fundamentalt galt. Det er å håpe at tillitsvalgte i fremtiden ikke skal måtte stille til valg på et politisk program som ikke har med NKFs formål å gjøre. Det er et gufs fra 70-tallet herunder AKP-ml.

Vi svarte at våre kunstnerorganisasjoner ikke skal uttale seg om noe det kan tenkes å herske stor uenighet om på medlemmenes vegne.

Appellen nevner ikke massakren under Nova Festival 7. oktober 2023 som bestod av drap, gisseltaking, voldtekter og likskjending. Det samme ligger til grunn for begrepet Nakba som underskriverne av appellen forutsetter at leseren kjenner til. Nakba betyr katastrofen og er den arabiske betegnelse på gjenopprettelsen av Israel 14. mai 1948. Natt til 14. mai angrep Egypt, Irak, Libanon, Syria og Transjordan. Nakba er et sentralt begrep i relativiseringen av Holocaust.

Det som utspiller seg på Gaza er ufattelig grusomt. Det er dessverre en konsekvens av krig at mennesker blir drept og infrastruktur ødelagt.

Hamas har brukt mest energi på å bygge militære infrastrukturer i tettbebygde områder finansiert med midler fra blant annet

Norge siden de kastet ut Fatah i 2007. Kulturbygging har ikke vært en prioritet. Musikkonservatoriet heter betegnende nok Edward Said National Conservatory of Music. Edward Said (1935–2003) var en pro-palestinsk litteraturprofessor og medgrunnlegger av postkoloniale studier med nære bånd til PLO.

Hamas’ charter fra 1988 er helt tydelig på at alle jøder globalt enten skal underkaste seg, eller drepes. Er det uvesentlig for en norsk kunstnerorganisasjon at dette var den utløsende terrororganisasjonen for denne konflikten? Det er en kjensgjerning at Hamas, støttet av Iran og Qatar, med «Fra elven til havet …», vil fjerne Israel fra kartet. Det er ingen tvil om dét hvis en leser Hamas’ charter.

Boikott, de-investering og sanksjoner

I appellen som NKF nå har tatt til orde for også i mitt navn bes norske myndigheter om: «Gjør en kritisk gjennomgang av alt samarbeid med israelske institusjoner, organisasjoner og selskaper, med mål om å hindre støtte til aktører som medvirker til Israels okkupasjon og krigføring.» Det avhenger av øynene som ser om det har vært snakk om okkupasjon, eller forebyggende angrep.

Historieprofessor Terje Tvedt har vært inne på at norsk hybris er en dyp idéhistorisk tradisjon med overdrevet tro på egne evner og makt til å forme utviklingen i andre land, selv om det ikke nødvendigvis er ønsket av disse. Ja, en har internalisert «Det gode». Og det er i dette feltet med hypermoralisme, dydsposering og dobbeltmoral NKF er stengt inne. Det vitner om en sterk politisering av kunst, der kunsten ikke har en samlende egenverdi, men ender opp som et polariserende virkemiddel. Av alle verdens mange konflikter velger NKF å støtte en appell for Palestina. Den eneste globale konflikten som omfatter jøder.

Bruk av kulturelle midler fra TONO til aktivisme

I Komponistforeningens årsberetning fra 2023 er det oppført 11.592.833 kroner fra TONO i kulturelle midler. TONO er en organisasjon som krever inn penger for musikkbruk både nasjonalt og internasjonalt. I utgangen av 2023 hadde NKF 374 medlemmer. Dermed tilsvarer Tono-kronene 30.997 per medlem i støtte fra TONO. NKF får inn bare 549.419 i kontingent (1469,- per medlem). Driftsinntekter til sammen var på 14.575.355. Når en trekker fra kontingenten gir det 37.502,50 i subsidier per medlem. Dette er beløp forfatterne i DnF og billedkunstnerne i NBK bare kan drømme om.

De kulturelle midlene fra TONO er under stort internasjonalt press. De som har tjent pengene vil også gjerne ha dem. For å forsvare at NKF fortsatt skal få kulturelle midler er det veldig uheldig at disse anvendes til politisk aktivisme, inntektssikring av tillitsvalgte og en stor administrasjon. Jeg mener NKF heller skal anvende de midlene de har, så lenge det varer, til tiltak som generer aktivitet blant medlemmene og til faglig utvikling. Jeg har i motsetning til NKFs styre tro på musikkens egenverdi.

80 år siden dødsmarsjen fra Auschwitz

17. januar var det 80 år siden dødsmarsjen fra Auschwitz startet. Gjenopprettelsen av Israel har vært avgjørende for å gi jøder en trygg havn. Det er utrygt å være jøde i Europa. Jeg var selv på et arrangement i Litteraturhuset i Oslo 7. oktober i fjor der vi ble

beskyttet mot aggressive Palestina-aktivister med sperringer og opprørspoliti. Dette er den eksplosive samtiden

Norsk komponistforening går inn i på vegne av medlemmene.

– A little learning is a dangerous thing. Alexander Pope (1688-1744), forfatter

