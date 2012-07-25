Fortsatt WiMP-vekst

Stor inntektsøkning for strømmetjenesten.

Ifølge Dagens Næringsliv (DN) har driftsinntektene til WiMP Music AS økt med 547 prosent fra 2010 til 2011. I kroner er det en økning fra 11,4 millioner til 73,8 millioner i fjor. Tallene reflekterer det norske markedet.

WiMP-direktør Espen Lauritzen sier til avisen at kostnader forbundet med personell, utvikling og markedsføring ligger et annet sted i Aspiro-konsernet, og at tallene ikke gir et fullstendig bilde av WiMPs drift i Norge i 2011.

DN skriver også at delårsrapporten fra første kvartal 2012 år viser en nær tredobling av WiMPs samlede omsetning sammenlignet med samme periode 2011.

— Målet vårt er å vokse videre. Vi er glade for å se at totalmarkedet øker, sier Lauritzen til DN.