– Vi er en mygg ennå, men vi skal bli en større mygg, sier daglig leder for strømmetjenesten Beat.

Strømmetjenesten til WiMP i løpet av 2012.

Njål Wilberg, daglig leder i Beat, ønsker ikke å oppgi hvor mange som bruker Beat i dag, men i første kvartal av 2012 har selskapet omsatt for rundt én million kroner. Forventningen er en omsetning på 6 millioner kroner ved utgangen av året.

I 2011 hadde WiMP r på 73,8 millioner kroner.

— Tåler forsinkelser

Selskapet, som hittil har drevet med underskudd, må ha en årsomsetning på rundt 16 millioner kroner for å gå i balanse, sier Wilberg.

— Hvor lenge kan dere gå i tap?

— Eierne våre har nettopp gjennomført en kapitalutvidelse som gjør oss rustet til å gjennomføre de strategiske avtalene vi har inngått. Jeg håper å komme til positiv kontantstrøm i løpet av vinteren, men vi tåler forsinkelser i forhold til denne planen.

Gründeren holder likevel fast på at 2012 blir året for gjennombrudd for familiebedriften på Mjømna.

Sikter mot utlandet

Så langt har Beat signert avtale med Altibox, Tele2 og en tredje digital TV-leverandør som Wilberg foreløpig ikke kan navngi. I tillegg samarbeider åttemannsbedriften med Opera Software.

Wilberg er spent på hvor mange som aktivt kommer til å bruke tjenesten når Altibox sine rundt 200 000 kunder om litt får muligheten til å strømme musikk fra Beat, direkte gjennom dekoderen. Like før sommerferien gjorde bedriften også en pilot på rundt 10 000 av Tele2 sine brukere.

— Responsen har vært litt over hva vi har budsjettert med, uten at jeg vil gå ut med tall. Tele2 har rundt 400 000 abonnenter i Norge, og flere millioner i Sverige.

Wilberg stiller seg dermed åpen for at Beat på sikt kan spre seg utover landegrensene.

— Vi vil vokse i Norge og få kommersialisert avtaler. Klarer vi det, er det naturlig å tenke internasjonalt.

Rom for flere aktører

Beat har avtale med de fire store plateselskapene, samt Phonofile og et knippe indieselskaper. Til sammen tilbyr tjenesten rundt 7 millioner låter.

Wilberg sier det er flere grunner til at folk velger Beat foran konkurrenter som Spotify og WiMP.

— Vi gjør dette fra en øy ytterst i Sogn og Fjordane. Noen synes det er fett. Andre assosierer Beat med de beste spillelistene. Vi får gode tilbakemeldinger på det, sier Wilberg.

–Én aktør kan ikke ta hele markedet, det blir det samme som å si at det bare er plass til en skobutikk i Norge, forteller han og sikter til Spotify.

— Spotify har en sosial dimensjon, men vi er ikke avhengige av å slå Spotify på alle punkter. Vi trenger bare 20% av markedet til Spotify, så er vi happy.

Wilberg mener WiMP har bevist at det er rom for flere strømmeleverandører, og mener fortsatt at Beat er på god vei til å bli en reell utfordrer til sin norske konkurrent.

— Ung distribusjonskanal

Problemstillinger rundt strømmetjenester og ikke-kommersiell musikk har tidligere vært oppe til debatt på Ballade. Wilberg forklarer at han ikke har innsikt i hvordan inntekter blir fordelt på artister, men understreker at strømming er en ung distribusjonskanal.

— Strømming som modell for distribusjon er kun få år gammel. Det er urimelig å forvente samme ferdigstilte distribusjonskraft fra streaming som fysisk salg har brukt 130 år på å bygge opp. Dette er i støpeskjeen, ingen kunne forutsett dette for 3-5 år siden, sier han.

Han trekker også frem viktigheten av å profilere nisjemusikk redaksjonelt, samt vie lydkvalitet større oppmerksomhet som tiltak for å øke strømming av smalere musikk.

— Smalt innhold kommer gjerne med en forventning til lydkvalitet som mp3 ikke dekker. Enkelte har kanskje også en aversjon mot mp3 som format. Da kan vi gi tilgang på bedre lydkvalitet ved for eksempel å gjøre jazz og klassisk tilgjengelig i hi-fi.

— Er det aktuelt for Beat?

— Jeg har lyst til å gjøre det. Får vi flere til å bruke tjenesten, betyr det også økt inntekt for artistene, sier Wilberg.