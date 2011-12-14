Tar opp kampen med WiMP

Strømmetjenesten Beat.no satser på gjennombrudd i 2012.

Opphavsrettsselskapet opplever en voldsom vekst i inntekt fra strømming og digitalt salg av musikk i 2012. Samtidig melder interesseorganet at platebransjen kan få sitt første vekstår siden 2000 grunnet de digitale tjenestene.

Strømmetjenestene og er i stadig ekspansjon og når mange hundre tusen i Norge.

Femdoblet medlemsmassen

Den lille strømmetjenesten Beat.no har vært aktiv siden siste halvår 2010, men ble lansert for alvor i januar 2011.

Njål Wilberg, daglig leder, vil ikke gi fra seg konkrete tall, men sier at selskapet har hatt et bra år i 2011.

— Vi har avtaler på gang som tilsier at 2012 blir et gjennombrudd for oss. Vi har femdoblet medlemsmassen i løpet av året, og jobber med å få samarbeidspartnere i form av teleoperatører, digitale operatører og andre som deler innhold i etablerte kundeforhold og har etablerte kundemasser.

Vil konkurrere med WiMP

Wilberg mener beat.no fremdeles er en mygg i forhold til konkurrentene, men at det vil endres seg i 2012. Beat.no vil da sikte mot å bli en reell konkurrent til WiMP.

— Det er ikke lenge til avtalene blir signert, og det er avtaler om bred distribusjon. Jeg kan ikke si noe om hvem dette dreier seg om, men jeg kan love at vi gir en lyd når vi kommer i en kommersiell fase med dem.

Beat.no er rigget for vekst i 2012. Staben skal utvides for å klargjøre for nye markeder, ifølge Wilberg.

— Vi har kommet et stykke på vei med Sverige, men vi har ikke besluttet at vi kommer til å gå for det. Vi er mer i en utforskningsfase, og vi er avhengig av distribusjon. Får vi den distribusjonen vi trenger i Norge kommer vi til å følge samme strategi i Sverige.