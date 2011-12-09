Vil vokse videre

WiMPs eier Aspiro ser sterk økning i omsetningen så langt i 2011. Neste år lanseres tjenesten i Europas største musikkmarked, Tyskland.

Fra november eier Aspiro Music 100 % av den norske strømmetjenesten WiMP, etter at selskapet til Platekompaniet.

Tallene etter tre kvartaler, før selskapet overtok aksjene fra Platekompaniet, viser at Aspiro Musics omsetning økte med 154 % sammenlignet med 2010, noe som tilsvarer 79,4 millioner svenske kroner. Den store majoriteten av denne omsetningen kommer fra WiMP.

— Vi er kjempefornøyd med det. Vi tror fortsatt at dette bare er starten. Det er ennå ikke slik at hele Norges befolkning bruker strømmetjenester, sier administrerende direktør Gunnar Sellæg i Aspiro.

Aspiro foreløpig opererer ikke oversikter over abonnenter per land, eller hvor mye av omsetningen som kommer fra hvilke land. Selskapet har nå 350 000 abonnenter totalt, og leverer tjenester i Danmark, Sverige og Portugal, i tillegg til Norge.

I følge Aspiros delårsrapport er det i Norge brukerveksten er størst.

Til Tyskland uten partner

Nå skal WiMP ekspandere videre. Det er inngått intensjonsavtaler i Irland og Benelux-landene, og fra 1. kvartal 2012 blir WiMP å finne som betaversjon i Tyskland.

Sellæg kan ikke si noe om målsetninger og forventninger om antall på tyske abonnenter ettersom Aspiro er et børsnotert selskap, men selskapet går inn i Tyskland med «ambisjoner om å bli en reell aktør».

— Vi har ingen partner der ennå, men vi har bestemt oss for å gå ut i en betaversjon tidlig første kvartal. Vi har ikke ennå satt en dato for når vi går ut kommersielt. Strømming har ikke kommet langt i Tyskland. Det er egentlig bare i Norge og Sverige dette har kommet veldig langt. Tyskland er det største musikkmarkedet etter USA og Japan, men er et umodent marked i forhold til Skandinavia, og har et enormt potensial, sier Sellæg.