Bransjen

Vil vokse videre

Publisert
09.12.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

WiMPs eier Aspiro ser sterk økning i omsetningen så langt i 2011. Neste år lanseres tjenesten i Europas største musikkmarked, Tyskland.

Fra november eier Aspiro Music 100 % av den norske strømmetjenesten WiMP, etter at selskapet til Platekompaniet.

Tallene etter tre kvartaler, før selskapet overtok aksjene fra Platekompaniet, viser at Aspiro Musics omsetning økte med 154 % sammenlignet med 2010, noe som tilsvarer 79,4 millioner svenske kroner. Den store majoriteten av denne omsetningen kommer fra WiMP.

— Vi er kjempefornøyd med det. Vi tror fortsatt at dette bare er starten. Det er ennå ikke slik at hele Norges befolkning bruker strømmetjenester, sier administrerende direktør Gunnar Sellæg i Aspiro.

Aspiro foreløpig opererer ikke oversikter over abonnenter per land, eller hvor mye av omsetningen som kommer fra hvilke land. Selskapet har nå 350 000 abonnenter totalt, og leverer tjenester i Danmark, Sverige og Portugal, i tillegg til Norge.

I følge Aspiros delårsrapport er det i Norge brukerveksten er størst.

Til Tyskland uten partner
Nå skal WiMP ekspandere videre. Det er inngått intensjonsavtaler i Irland og Benelux-landene, og fra 1. kvartal 2012 blir WiMP å finne som betaversjon i Tyskland.

Sellæg kan ikke si noe om målsetninger og forventninger om antall på tyske abonnenter ettersom Aspiro er et børsnotert selskap, men selskapet går inn i Tyskland med «ambisjoner om å bli en reell aktør».

— Vi har ingen partner der ennå, men vi har bestemt oss for å gå ut i en betaversjon tidlig første kvartal. Vi har ikke ennå satt en dato for når vi går ut kommersielt. Strømming har ikke kommet langt i Tyskland. Det er egentlig bare i Norge og Sverige dette har kommet veldig langt. Tyskland er det største musikkmarkedet etter USA og Japan, men er et umodent marked i forhold til Skandinavia, og har et enormt potensial, sier Sellæg.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Wimp

Platekompaniet inn i Aspiro

Bytter andelen i WiMP mot aksjer i Aspiro.

Erik Brataas

Styrmannen

Erik Brataas er valgt inn i styret til den store interesseorganisasjonen Merlin. Der skal han fortelle små musikkselskaper fra hele...

Året det var så bratt

De samlede inntektene fra digitalt og fysisk salg øker med 25%, takket være eksplosiv økning i strømmeinntekter.

Spotify Logo svart/hvit

Sterk sluttspurt

Spotify har fått 7 millioner nye brukere siden september, og går inn i 2012 med 2,5 millioner betalende abonnenter.

Ministry of Sound

Stor samarbeidspartner

Phonofile har underskrevet avtale med Ministry of Sound.

Beat.no

Tar opp kampen med WiMP

Strømmetjenesten Beat.no satser på gjennombrudd i 2012.

Flere saker

Vokal Nord Foto: Yngve Olsen Saebbe

Styrker Bodø, Tromsø og Trondheim

Fra Stortingets tilleggsbevilgninger til kor sender Kulturrådet over halvparten av midlene til miljøer i nord. – Vi er spent på...

Eldar Vågan mottok Prøysenprisen under arrangementet Prøysen tel by’n i Oslo fredag, der blant andre Kari Svendsen og Trond Granlund opptrådte

Musikkhumorist får Prøysenpris

En blanding av «hverdagslige bygdefenomen, livets store spørsmål, kjærligheten, ymse kjøretøy og trevarer» brakte Eldar Vågan Prøysenprisen fredag.

Aurora Aksnes på Herr Nilsen i

Lyden av noe nytt

I 20 år har by:Larm vært et utstillingsvindu for norsk musikkbransje. Men hva skal til for å bli booket? Og...