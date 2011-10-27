Bransjen

Platekompaniet inn i Aspiro

Publisert
27.10.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen, Espen A. Eik

Bytter andelen i WiMP mot aksjer i Aspiro.

Platekompaniet selger sine aksjer i strømmetjenesten WiMP og får aksjer i Aspiro tilbake.

Platekompaniet har til nå eid 50 % av WiMP, og tar nå i stedet en eierandel på 6,5 % i Aspiro. WiMP blir dermed et heleid Aspiro-selskap.

Oppkjøpet betyr at Aspiro får fullstendig kontroll over WiMP i samtlige markeder og alle inntektene strømmetjenesten genererer.

Stordriftsfordeler
Platekompaniets Rolf Presthus sier til Ballade at stordriftsfordeler er en av grunnene til endringen.

— Da vi startet WiMP med Aspiro for to år siden, så vi at streaming virket spennende, men var ikke helt sikre på hvor stort det ville bli. Vi tenkte også at det kunne gå an å drive med streaming bare i det norske markedet, slik vi har gjort med CD- og DVD-salg i våre butikker. I løpet av tiden som har gått siden den gang, har vi lært at streaming er en global affære hvor man må være i flere land for å få storbruksfordeler. I stedet for å få 50% av inntektene fra WiMP i Norge, får vi nå 6% av inntektene av en større pott.

— Så nå er Platekompaniet blitt en internasjonal aktør?

— Ja via Aspiro, kan man vel si. Platekompaniets redaksjon i Norge fortsetter å jobbe med WiMP akkurat som før, samtidig som det er naturlig at vi nå med denne endringen diskuterer hvordan Aspiro kan nyte godt av vår kompetanse også i andre land.

Med som støttespiller
Gunnar Sellæg, administrerende direktør i Aspiro sier i en pressemelding at det er viktig for dem å få med seg Platekompaniet videre.

— Platekompaniet har en svært sterk kompetanse innen musikk og er derfor viktige for oss å få med som støttespiller også når vi ekspanderer til nye markeder. Dessuten vil det være en fordel operasjonelt for Aspiro å få 100 % kontroll på WiMP også i Norge.

WiMP er tilgjengelig i Norge, Sverige og Danmark, samt i Portugal under et annet varemerke. Aspiro leverer strømmetjenester for TV og musikk til partnere som ønsker å bruke sitt eget varemerke på tjenesten.

