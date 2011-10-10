Bloggbrudulje i Danmark

Danske TONO har begynt å gå etter landets blogger. Bør norske musikkbloggere ha pengene klare til TONO?

Danske musikkbloggere er bekymret etter at KODA (danske TONO) har gitt beskjed om at de må begynne å betale for musikken de sprer.

Bloggerne mener de gjør musikken en tjeneste ved å reklamere for den, og derfor ikke bør betale. KODA på sin side påpeker at alle, uansett om man er blogger med 15 lesere, eller Roskildefestivalen med 80 000 besøkende, skal betale for å tilgjengeliggjøre musikk. Noe annet er usolidarisk.

Er dette en aktuell problemstilling også for norske bloggere?

Bedre løsninger her

«Så var den debatten kommet til Norge også», sier Jan Richard Kjelstrup i TONO når vi ringer. Men den helt store debatten blir det neppe:

— I Danmark er det mer utbredt å legge ut musikken på tjenester som ikke er lisensiert. Det er ikke et stort problem her i Norge, hvor bloggere gjerne bruker tjenester som WiMP, Spotify eller Musicnodes for å legge musikken ut på nettet, sier Kjelstrup.

— Så dette har ikke vært en aktuell problemstilling for dere?

— Det er mer et spørsmål om hva man skal bruke ressurser på å gå etter. Det er viktig å understreke at man skal betale for tilgjengeliggjøring av musikk, men i dette tilfellet er vår oppgave mer å peke på de tilgjengelige løsningene. Det gjør vi da også når vi får henvendelser fra bloggere som ønsker å gjøre det på rette måten.

Fremst eller bakpå?

Politiken skriver at Danmark er “forrest i debatten om musikblogs”.

— Men man kan altså like gjerne si at de er bakpå i utviklingen av musikktjenester for nettet?

— Ja, i selve tjenesteutviklingen. Men samtidig er jo infrastrukturen på plass for at man skal kunne få til det samme som her. WiMP og Spotify er der, og Phonofile har etablert kontor også i Danmark. Jeg regner med at denne problemstillingen vil endre seg etter hvert som de lisensierte tjenestene blir mer utbredt også i Danmark.