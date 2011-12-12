Sterk sluttspurt

Spotify har fått 7 millioner nye brukere siden september, og går inn i 2012 med 2,5 millioner betalende abonnenter.

Det har vært et godt år for de største strømmetjenestene.

Og svenske Spotify?

— Vi har vokst internasjonalt med lansering i USA, Belgia, Danmark, Sveits og Østerrike, og vi har økt antallet brukere. Vi hadde 750 000 betalende brukere ved inngangen til 2011. Et år senere har vi 2,5 millioner betalende brukere, sier Spotifys Sofie Grant.

Hvorfor får artistene tilsynelatende mer fra WiMP enn fra Spotify?

7 millioner siden september

Spotifys mye omtalte og ventede , Facebook-intergrasjonen i september og i slutten av november har gitt store utslag i brukermengden.

— Vi har nå over 10 millioner aktive brukere totalt. Siden Facebook-integrasjonen i september har over 7 millioner nye brukere kommet til, sier Grant.

I følge Grant legger Spotify til 20 000 låter om dagen i sitt musikkbibliotek, og har per nå 15 millioner låter totalt. I forrige uke lanserte de tjenesten Spotify Radio, som lager spillelister automatisk basert på dine musikkpreferanser.