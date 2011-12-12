Stor samarbeidspartner

Phonofile har underskrevet avtale med Ministry of Sound.

MoS-gruppen, som inkluderer labler som Hed Kandi, Global Underground, Dance Nation og Euphoria, har solgt over 50 millioner album og singler, men er per i dag ikke tilgjengelig på noen strømmetjeneste. Nå skal nordiske Phonofile sørge for digital distribusjon for utvalgte titler fra MoS-katalogen.

Viktige egenskaper

Phonofiles Trond Tornes viser til at det nordiske musikkmarkedet er tidligere utviklet enn andre markeder.

— For oss er det fantastisk å få denne muligheten til å vise hva vi kan, og hva vi kan levere. Vi har en transparent struktur som nok er med på å gjøre oss til en attraktiv samarbeidspartner: Vi oppdaterer daglig salgs- og strømmetall, noe som gjør at MoS raskt kan se effekter av ulike grep de gjør.

Med «ulike grep» tenker Tornes på noe av det som gjør MoS interessant for Phonofile.

— De har en enorm kompetanse på både på promotion – den ikke betalte annonseringen, den man kan få redaksjonelt – og med marketing – mer tradisjonell markedsføring. Det er egenskaper vi mener kommer til å bli veldig viktige i tiden fremover, ettersom strømmetjenestene gjør at distribusjon i seg selv ikke er noe problem lenger. Oppgaven nå er å bli lagt merke til, og der er MoS veldig gode.

Langsiktig prosjekt

Det er ikke per nå klart når titlene fra MoS-katalogen blir tilgjengelig på strømmetjenester.

— Vi skal gjøre det i et tempo alle er komfortable med, og ser på dette som et stort og langsiktig prosjekt.

MoS’ digitalsjef Jason Reed sier at Phonofile har en “utmerket kunnskap om de lokale nordiske markedene, og om fremvoksende digitale forretningsmodeller. Deres ekspertise og tekniske infrastruktur vil utvilsomt hjelpe oss med utviklingen av vår internasjonale, digitale forretninger».