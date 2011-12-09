Marte Thorsby
Bransjen

Overstrømmende år

Publisert
09.12.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Takket være strømmeinntekter kan musikkbransjen få sitt første vekstår siden 2000.

IFPIs tall fra tredje kvartal viser at inntektene fra fysisk salg har sunket med 32 % sammenlignet med samme tid i 2010. Likevel kan de samlende inntektene tyde på at 2011 blir det første året med vekst i musikkmarkedet totalt siden fallet begynte i 2000.

— Vår statistikk for utgangen av tredje kvartal viser en liten totaloppgang i markedet på cirka tre prosent mot samme periode i fjor, sier IFPI-direktør Marte Thorsby.

Strømmeinntekter opp 132%
IFPI, som organiserer de største plateselskapene i Norge, har ved tredje kvartal registrert at strømmeinntektene øker med 132 %, og nedlastning øker med 18 % i 2011. Selv om inntektene fra fysisk salg fortsetter å synke, blir totalen altså positiv.

Les mer om utviklingen i 2011:

TONO, rettighetsforvalternes organisasjon, estimerer på sin side en med 118 % i forhold til 2010.

Inntektene fra fysisk salg fortsetter også for TONO å synke, men samlet økes deres inntekter med 25 %. Inntektene til TONO er dermed tilbake på 2005-nivå.

Relaterte saker

Året det var så bratt

De samlede inntektene fra digitalt og fysisk salg øker med 25%, takket være eksplosiv økning i strømmeinntekter.

Ministry of Sound

Stor samarbeidspartner

Phonofile har underskrevet avtale med Ministry of Sound.

Beat.no

Tar opp kampen med WiMP

Strømmetjenesten Beat.no satser på gjennombrudd i 2012.

14,7 millioner utstyrskroner

Musikkutstyrsordningen deler ut penger før jul.

Liten nedgang også i 2011

Digital musikk utgjorde halvparten av salget.

Veronica Maggio

Punkterer myter

Undersøkelsen fra svensk musikkbransje viser at mytene om söta brors eksporteventyr ikke helt stemmer.

Flere saker

Publikum på Riddu Riđđu i juli 2023.

Sterkere arrangører gir et sterkere kulturliv

Et viktig mål i kulturpolitikken er å bringe kunst og kultur ut til folk over hele landet. Det kan oppnås...

Utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo har samarbeidet tett med Øyafestivalen i mange år. Nå er det klart at Blå avslutter samarbeidet med festivalen.

Hvor ble det av forutsigbarheten?

INNLEGG: Vi ønsker oss en festivalstøtteordning som er mindre sjangerdiskriminerende og mer forutsigbar, skriver Tonje Kaada, leder av Øyafestivalen.

Konsert

TONO og Norsk musikkråd forhandler på overtid

Ny rammeavtale skulle vært på plass ved nyttår.