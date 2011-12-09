Overstrømmende år

Takket være strømmeinntekter kan musikkbransjen få sitt første vekstår siden 2000.

IFPIs tall fra tredje kvartal viser at inntektene fra fysisk salg har sunket med 32 % sammenlignet med samme tid i 2010. Likevel kan de samlende inntektene tyde på at 2011 blir det første året med vekst i musikkmarkedet totalt siden fallet begynte i 2000.

— Vår statistikk for utgangen av tredje kvartal viser en liten totaloppgang i markedet på cirka tre prosent mot samme periode i fjor, sier IFPI-direktør Marte Thorsby.

Strømmeinntekter opp 132%

IFPI, som organiserer de største plateselskapene i Norge, har ved tredje kvartal registrert at strømmeinntektene øker med 132 %, og nedlastning øker med 18 % i 2011. Selv om inntektene fra fysisk salg fortsetter å synke, blir totalen altså positiv.

TONO, rettighetsforvalternes organisasjon, estimerer på sin side en med 118 % i forhold til 2010.

Inntektene fra fysisk salg fortsetter også for TONO å synke, men samlet økes deres inntekter med 25 %. Inntektene til TONO er dermed tilbake på 2005-nivå.