Punkterer myter

Undersøkelsen fra svensk musikkbransje viser at mytene om söta brors eksporteventyr ikke helt stemmer.

Torsdag 23. februar ble den første «Musicbranschen i siffror» (PDF) publisert. Undersøkelsen, som er utført av Tilväxtverket i samarbeid med Musik Sverige ser nærmere på pengeflyten i den svenske musikkbransjen.

–Tillväxtverket vil ha en modell som kan anvendes på alle kulturnæringer og forklare pengestrømmen, og se vise hvordan de ulike delene er avhengige av hverandre, sier rapportens hovedforfatter Linda Portnoff til SvD.se.

700 millioner fra eksport

Totalt er den svenske musikkbransjen verdt 5,2 milliarder. I tillegg kommer inntekter fra eksport, av rapporten anslått til å være i overkant av 700 millioner kroner. Dette gjelder inntekter som kommer tilbake til svenske musikkselskap.

Flere svenske låtskrivere har gjort stor suksess på det internasjonale popmarkedet. Siden de ofte både jobber og er bosatt i utlandet, og dermed ikke bidrar med inntekter til Sverige, er ikke deres inntekter tatt med i undersøkelsen.

Følg Ballade på Facebook

Myter korrigeres

SvD nevner flere av mytene om svensk musikkeksport, som den mener nå kan legges til side. Det har blant annet blitt hevdet at svensk musikkeksport var like mye verdt som eksporten av Volvo, at hvert gjennombrudd i internasjonal popverden skapte 100 nye arbeidsplasser, eller at investeringer i popmusikk kunne gi gevinster på 70%.

To annonserte dødsfall må også korrigeres, mener SvD. Verken festivaler eller CDer er nemlig så døde som kritikerne vil ha det til, i alle fall var de ikke det i 2010, som er året tallene i den første rapporten er fra. Også SVT skriver at «fysiska skivor biter sig fast».

Mest fra konserter

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Dagens Nyheter skriver i sin sak fra rapporten at 53% av inntektene i den svenske musikkbransjen kommer fra konserter.

En ny rapport, med tall fra 2011, er ventet å være klar allerede over sommeren.

