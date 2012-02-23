Punkterer myter

Bransjen

Publisert
23.02.2012
Skrevet av
- Red.

Undersøkelsen fra svensk musikkbransje viser at mytene om söta brors eksporteventyr ikke helt stemmer.

Torsdag 23. februar ble den første «Musicbranschen i siffror» (PDF) publisert. Undersøkelsen, som er utført av Tilväxtverket i samarbeid med Musik Sverige ser nærmere på pengeflyten i den svenske musikkbransjen.

–Tillväxtverket vil ha en modell som kan anvendes på alle kulturnæringer og forklare pengestrømmen, og se vise hvordan de ulike delene er avhengige av hverandre, sier rapportens hovedforfatter Linda Portnoff til SvD.se.

700 millioner fra eksport

Totalt er den svenske musikkbransjen verdt 5,2 milliarder. I tillegg kommer inntekter fra eksport, av rapporten anslått til å være i overkant av 700 millioner kroner. Dette gjelder inntekter som kommer tilbake til svenske musikkselskap.

Flere svenske låtskrivere har gjort stor suksess på det internasjonale popmarkedet. Siden de ofte både jobber og er bosatt i utlandet, og dermed ikke bidrar med inntekter til Sverige, er ikke deres inntekter tatt med i undersøkelsen.

Følg Ballade på Facebook

Myter korrigeres

SvD nevner flere av mytene om svensk musikkeksport, som den mener nå kan legges til side. Det har blant annet blitt hevdet at svensk musikkeksport var like mye verdt som eksporten av Volvo, at hvert gjennombrudd i internasjonal popverden skapte 100 nye arbeidsplasser, eller at investeringer i popmusikk kunne gi gevinster på 70%.

To annonserte dødsfall må også korrigeres, mener SvD. Verken festivaler eller CDer er nemlig så døde som kritikerne vil ha det til, i alle fall var de ikke det i 2010, som er året tallene i den første rapporten er fra. Også SVT skriver at «fysiska skivor biter sig fast».

Mest fra konserter

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Dagens Nyheter skriver i sin sak fra rapporten at 53% av inntektene i den svenske musikkbransjen kommer fra konserter.

En ny rapport, med tall fra 2011, er ventet å være klar allerede over sommeren.

Musik Sveriges egen pressemelding om rapporten kan leses her.

BransjeEksportUtlandet

