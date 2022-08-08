Hun loser publikum inn i musikken

Tirsdag starter kammermusikkfestival i Stavanger. På plakaten står lyttelos Annabel Guaita, som sammen med pianist Christian Ihle Hadland og psykolog Anders Ohnstad snakker om mennesket som lytter, og om Wien som musikkby.

– Et viktig poeng for meg har vært å åpne opp musikken også for de som har mindre erfaring med klassisk musikk. Annabel Guaita jobber med å lede folk inn, eller å la dem tenke rundt det å lytte til musikk. Nå kommer hun tilbake til Stavanger Kammermusikkfestival 2022, som starter tirsdag:

– Etter stor suksess i fjor inviterer vi lyttelos og pianist Annabel Guaita tilbake for å gi oss en ny versjon av sitt signaturforedrag, her bruker hun musikken som virkemiddel slik at vi ikke bare forstår musikken, men også oss selv, skriver festivalsjef Katrine Lilleland til Ballade.no.

Lyttelosen

– Jeg har vel vært litt opptatt av å bringe musikken tilbake til lytteren, og kanskje spesielt til den lytteren som ikke normalt oppsøker klassisk musikk – nettopp fordi den er omgitt med noen bestemte «koder» som mange nok føler de ikke kan, sier Annabel Guaita til Ballade i et intervju fra 2020.

– Jeg tror det for mange er en ganske høy terskel å gå på klassiske konserter nettopp fordi den er innhyllet i en slags forventning om at man allerede må kjenne musikken som blir spilt. Og sånn skal det jo ikke være: Musikken i seg selv har jo ingen mening – og et viktig poeng for meg har vært å «åpne opp» musikken også for de som har mindre erfaring med klassisk musikk, sa Guaita til Kjetil Vikene.

– Hva er forholdet mellom to toner, de første to tonene i dette stykket av Ravel? Å ja! sier Guaita i videointervjuet, og spiller de to tonene på tangentene; – Det er en kvint! Og beskriver hvordan hennes foreleser da hun studerte musikk i Barcelona brukte to timer på å forklare henne forholdet mellom akkurat de to tonene. Og videre; hvordan hun har bygget en metode ut fra dette for å både forstå «den hemmelige» musikken, og for å forstå seg selv.

Anders Ohnstad, psykologspesialist og kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt og kunstnerisk leder Christian Ihle Hadland blir også med på det festivalen kaller en løssnippet fagprat om den andre wienerskole og menneskets psyke, sammen med Guaita.

– Ved begge anledningene vil det kretse rundt årets hovedtema Wien og alt som kommer fra dette kulturelle kraftsentrum.

– Skal jeg plassere prosjektet mitt innenfor en filosofisk ramme, så er det kanskje i fenomenologien jeg har mitt ståsted. Fenomenologien er opptatt av å beskrive, og forstå, hva det vil si å «oppleve» noe, hvordan verden opptrer i vår bevissthet. I sin mest fundamentale form påstår jo fenomenologien at objektet ikke kan skilles fra vår opplevelse fra den, og det gjelder i aller høyeste grad for musikken: Musikken blir jo til når vi lytter til den, og jo mer aktiv vi er i vår lytting, jo mer utfolder musikken seg.

Se/les hele intervjuet – med lytteeksempler fra klaveret – med Guaita her.

Internasjonale klassiske musikere til Stavanger

Av musikerne på festivalen som starter tirsdag, trekker festivalsjefen i Stavanger kammermusikkfestival også fram:

Pieter Wiespelwey, Diana Ketler, Kristian Bezuidenhout, Bengt Forsberg, Sasha Sitkovetsky, Henning Kraggerud, Alma Kraggerud, Thorsten Johanns, Boris Brovtsyn, Catharina Chen, Eivind Ringstad, Razvan Popovici, Torleif Thedeen, Thorsten Johanns, ogSverre Indris-Joner.

– Vi får også besøk av en av verdens aller beste kvartetter Quatuor Mosaïques samt det fantastiske koret Vox Clamantis fra Estland.

Andreas Brantelid er også kunstnerisk leder for festivalen, sammen med Ihle Hadland.