Å skape under en pandemi

Kan daglige rutiner hjelpe oss å være kreative nå som vi bruker mer tid på å skape enn å fremføre? Komponist og vokalist Ketil Kinden Endresen skriver om metoder for å unngå eller komme seg ut av skapersperre i møte med den perfekte stormen av pandemi.

Jeg har tidligere skrevet om å finne veien ut av en skapersperre her på Ballade, og i møte med den perfekte stormen av pandemi, kansellerte konserter og den tomme kalenderen frykter jeg nå en ekstra stor fare for at skapersperren igjen melder seg hos mange.

På bar bakke med økt skaperpress og økonomiske bekymringer har jeg selv forsøkt å returnere til det helt grunnleggende: Hva skal man lage? Hvorfor, og hvordan?

Den verste sangen man kan forestille seg

I et intervju med musiker og skuespiller Charlotte Gainsbourg på Adam Buxtons podkast snakker hun om samarbeidet med Beck på platen IRM, da hun fant seg i en paralyserende form av skapersperre. Beck ante råd, lukket studiodøren og ba henne lage den verste sangen hun kunne forestille seg. Da løsnet det hele.

Slik kan det også gjerne være med en av mine favoritt-teknikker for å komme seg ut av en skapersperre, morgensider, ukritiske tankestrømmer festet på skjerm eller papir, et sted å fange hele spekteret av gode og dårlige idéer, og legge til rette for en vedvarende kreativ flyt.

Morgensider

Man, sometimes it takes a long time to sound like yourself.

– Miles Davis

Skap noe du kan, noe du har opplevd, om hvor du er, og hvordan du føler deg der. Dette er ofte hørte råd til kunstnere, og det er her våre beste idéer ofte møter oss, i nået, farget av vår egen virkelighetsoppfatning. Men noen ganger vet vi likevel ikke helt hvor dette “nået” befinner seg. Kanskje har vi gått gjennom livet en stund uten å være helt til stede, kanskje har våre valg egentlig i stor grad blitt tatt av mennesker rundt oss. Så, vi trenger et verktøy for å finne veien til vår egen personlige kreativitet, for å finne ut hvor vi er og hvordan vi egentlig føler oss der. Dette er starten på ærlighet, og ærlighet er starten på veien mot å skape noe stort. Verktøyet er morgensider.

Morgensider er tre sider med tankestrømmer, skrevet om morgenen (så klart), om hva som enn måtte falle deg inn. Brain drain kalles de ofte, og slik vi vasker oss om morgenen vasker vi også vekk ødeleggende tanker fra underbevisstheten med morgensidene. Jeg skriver dem gjerne selv før jeg spiser noe. Før jeg snakker med noen. Før jeg begynner å tenke for mye på dagens gjøremål. Før jeg har ristet av meg drømmene, før min egen kritiske røst har våknet.

Medisin for skapersperre

Learn to bypass your intellect, and use your imagination.

– Ivor Cutler

Personlig begynte jeg med disse øvelsene i prosessen med en plate hvor jeg nådde et punkt der jeg hadde et sett med sanger og vokalmelodier, men lite tekst. Det vil si, tekstidéene var gjerne der, men jeg sa meg aldri ferdig med dem. Jeg stoppet meg selv da jeg kom for nær en sluttførelse. Jeg gikk tilbake igjen, og forandret noe, så mange ganger at jeg aldri kunne innfinne meg med tanken om å si meg ferdig. Mye av poenget med morgensidene handler om å kvitte seg med slike selvdestruktive tanker, vaske dem vekk før dagen begynner for å gjenvinne fokus og (jeg vegrer meg for dette ordet, men det føles nødvendig her, hehe) “FLOW!”. Morgensidene har derfor lenge vært en effektiv medisin for artister med skapersperre, slik det også ble det for meg.

Daglige rutiner

Art is not about thinking something up. It is the opposite – getting something down.

– Julia Cameron

Hovedmålet med de daglige morgensidene er å gjøre dem ferdig. Klarer du ikke å komme på noe å skrive, så skriv at du ikke kommer på noe å skrive. Virker stilen fragmentert og med lite litterær verdi? Er det ingen nyttige eller relevante tanker der til prosjektet du befinner deg i? Se heller med nysgjerrighet på hva du kommer opp med fremfor et kritisk blikk. Det eneste du skal oppnå er å fylle sidene. 10 minutter. 15 minutter. Tre sider i notatboken. Her finnes ulike skoler. Sett et mål som føles realistisk for å gjøre det til del av dine daglige rutiner. Ikke stopp. Poenget er å gjøre dem, for så å arkivere det hele bort. Og det vi arkiverer bort er gjerne noe som tåkelegger våre egne ønsker og idéer, samt vår egen kritiske røst og andre ubrukelige forstyrrelser. Morgensidene skrives ikke for å leses av noen, selv ikke av en selv. Fyll sidene, tiden, så vil kreative idéer komme lettere på arket, på skjermen, i hendene og i hodet etter hvert som disiplinen gjentas, klarere og mer fokusert.

De virkelig gode idéene

Talent is nothing without focus and endurance.

– Haruki Murakami

Å svare på spørsmålet om hvordan man føler seg kan ofte være vanskeligere enn man først skulle tro, og henger også sammen med å finne frem til den ærligheten man trenger for å finne sin egen kreativitet, sin egen unike stemme. Den japanske forfatteren Haruki Murakami skriver i introduksjonen til What I Talk About When I Talk About Running at han måtte skrive boken for å utforske sin glede og iver til å løpe, for å kunne skjønne selv hvorfor han løp. Morgensidene har for meg ledet til et økt fokus, og gitt meg svar på hva jeg ønsker å skape, skrive om, egne idéer, samt disiplin til å komponere – mye og lenge. Morgensidene er også et fristed fra vår kritiske røst og vårt intellekt, som begge ofte sperrer for vår grenseløse fantasi.

Da er veien kortere til de virkelig gode idéene, de som ingen andre enn vi selv kunne ha kommet opp med.

Selv om det er den verste sangen man kan forstille seg, midt i en pandemi.

