Liten nedgang også i 2011

Digital musikk utgjorde halvparten av salget.

Tall fra IFPI, de største plateselskapenes interesseorganisasjon, viser en nedgang på 2 % i det totale musikksalget i 2011 sammenlignet med året før.

Etter tredje kvartal i fjor viste IFPI-tallene en totaloppgang på 3 %, men en samlet nedgang i de tre siste månedene av 2011 gav ikke platebransjen den første økningen i salg siden nedgangen startet i 2000.

Det digitale musikksalget hadde en oppgang på 73 % i 2011, mens det fysiske salget hadde en nedgang på 31 %. Strømming og nedlastning, kalt digitalt salg, utgjør sammen 49 % av totalsalget. Strømming utgjorde 62 % av digitalt salg i 2011.