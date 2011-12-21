Bransjen

14,7 millioner utstyrskroner

21.12.2011
Carl Kristian Johansen

Musikkutstyrsordningen deler ut penger før jul.

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale ordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

I siste tildelingsrunde i 2011 har MUO fordelt 14,7 millioner til musikkbinger, øvingslokaler, arrangører og band.

10,2 millioner kroner er gitt til bygging av 40 nye øvingsrom og oppgradering av ytterligere 20.

Øvingsfellesskap for artister har blitt tildelt 807 000 kroner, og Hulen i Bergen, Norges eldste rockeklubb, har fått 850 000 kroner til nytt PA-anlegg.

Flere detaljer rundt tildelingen finnes på nettsiden til Musikkutstyrsordningen.

