12 millioner til musikkutstyr

Publisert
27.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Årets andre tildeling fra Musikkutstyrsordningen til artister og arrangører innenfor pop, rock, jazz og folkemusikk er klar.

11,9 millioner kroner er fordelt til 99 musikkprosjekter i alle landets fylker gjennom Musikkutstyrsordningen. Aldri før har så mange fått innvilget støtte, men summen som ble delt ut var riktignok høyere både i vår og i fjor høst.

– Det en stor glede å kunne gi 99 av spillestedene, konsertarrangørene og øvingsfellesskapene i denne søknadsrunden tilskudd til utstyret de har behov for, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen Rhiannon Edwards.

Stor sum til Kroa i Bø

31 av tildelingene går til barne- og ungdomsprosjekter som til sammen får 2,3 millioner kroner. Både GatekunstAkademiet i Oslo, ungdommens hus på Notodden og Rommen Scene på Stovner i Oslo har fått støtte.

En av rundens største bevilgninger på 1,3 millioner kroner, går til studentstedet Kroa i Bø i Telemark, og til det nye studenthuset som skal stå ferdig i 2013.

Auditorium AS, som eier John Dee og Sentrum Scene, er tildelt 2,2 millioner kroner. Ifølge Aftenposten skal selskapet ha tatt ut 52 millioner kroner i utbytte over de siste ti årene.

OrganisasjonerStøtteordningerSøknadsfrister

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

