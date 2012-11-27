12 millioner til musikkutstyr

Årets andre tildeling fra Musikkutstyrsordningen til artister og arrangører innenfor pop, rock, jazz og folkemusikk er klar.

11,9 millioner kroner er fordelt til 99 musikkprosjekter i alle landets fylker gjennom Musikkutstyrsordningen. Aldri før har så mange fått innvilget støtte, men summen som ble delt ut var riktignok høyere både i vår og i fjor høst.

– Det en stor glede å kunne gi 99 av spillestedene, konsertarrangørene og øvingsfellesskapene i denne søknadsrunden tilskudd til utstyret de har behov for, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen Rhiannon Edwards.

Stor sum til Kroa i Bø

31 av tildelingene går til barne- og ungdomsprosjekter som til sammen får 2,3 millioner kroner. Både GatekunstAkademiet i Oslo, ungdommens hus på Notodden og Rommen Scene på Stovner i Oslo har fått støtte.

En av rundens største bevilgninger på 1,3 millioner kroner, går til studentstedet Kroa i Bø i Telemark, og til det nye studenthuset som skal stå ferdig i 2013.

Auditorium AS, som eier John Dee og Sentrum Scene, er tildelt 2,2 millioner kroner. Ifølge Aftenposten skal selskapet ha tatt ut 52 millioner kroner i utbytte over de siste ti årene.