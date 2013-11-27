16,3 millioner til utstyr og øverom

Musikkutstyrsordningen er klar med sin andre tilskuddsrunde. Det nye studenthuset Driv i Tromsø mottar nesten 4 millioner.

Midlene forteles til 85 tiltak innenfor pop, rock, jazz, blues og folkemusikk landet over. Nær halvparten skal brukes på bygging og utbedring av øvingsrom.

Musikkutstyrsordningen melder at 40 nye øvingsrom kan stå klare ved utgangen av 2014, om tidsplanen i søknadene holdes. Dette vil innebære at minst 150 band eller ca. 1000 utøvere får tilgang til steder som er tilrettelagt for øving. I tillegg er det gitt 39 tilskudd til øvingsutstyr, som går til å bedre øvingsforholdene for rundt 120 band. 30 større og mindre spillesteder og konsertarrangører får tilskudd til lyd- og lysutstyr.

Ny Driv

Tromsøs studenter og musikkliv skårer høyt i tildelingen, og har fått nesten fire millioner kroner totalt i tilskudd. Studenthuset Driv får støtte til akustisk tilrettelegging av husets to scener, lyd og lysutstyr på hovedscenen og supplerende teknisk utstyr på Scene Hvit. I tillegg er det bevilget midler til øvingsrom med tilknytning til huset.

Blant mottakerne er også Meieriet kultursenter på Vestvågøy i Lofoten, som får 750 000 kr til bygging av tre øvingsrom. Kalbakken i Groruddalen i Oslo har fått tilskudd til 15 nye øvingsrom, mens Parken Ungdomsklubb i Oppland, og Tingvoll Blueslag samt Smøla Bluesklubb i Møre og Romsdal er blant dem som har fått tilskudd til fremføringsutstyr.

Fra Sogn og Fjordane kom det ingen søknader i denne runden.

Se hele tildelingen her

Tildelingsliste 2013-2.pdf.