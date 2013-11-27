16,3 millioner til utstyr og øverom

27.11.2013
- Red.

Musikkutstyrsordningen er klar med sin andre tilskuddsrunde. Det nye studenthuset Driv i Tromsø mottar nesten 4 millioner.

Midlene forteles til 85 tiltak innenfor pop, rock, jazz, blues og folkemusikk landet over. Nær halvparten skal brukes på bygging og utbedring av øvingsrom.

Musikkutstyrsordningen melder at 40 nye øvingsrom kan stå klare ved utgangen av 2014, om tidsplanen i søknadene holdes. Dette vil innebære at minst 150 band eller ca. 1000 utøvere får tilgang til steder som er tilrettelagt for øving. I tillegg er det gitt 39 tilskudd til øvingsutstyr, som går til å bedre øvingsforholdene for rundt 120 band. 30 større og mindre spillesteder og konsertarrangører får tilskudd til lyd- og lysutstyr.

Ny Driv
Tromsøs studenter og musikkliv skårer høyt i tildelingen, og har fått nesten fire millioner kroner totalt i tilskudd. Studenthuset Driv får støtte til akustisk tilrettelegging av husets to scener, lyd og lysutstyr på hovedscenen og supplerende teknisk utstyr på Scene Hvit. I tillegg er det bevilget midler til øvingsrom med tilknytning til huset.

Blant mottakerne er også Meieriet kultursenter på Vestvågøy i Lofoten, som får 750 000 kr til bygging av tre øvingsrom. Kalbakken i Groruddalen i Oslo har fått tilskudd til 15 nye øvingsrom, mens Parken Ungdomsklubb i Oppland, og Tingvoll Blueslag samt Smøla Bluesklubb i Møre og Romsdal er blant dem som har fått tilskudd til fremføringsutstyr.

Fra Sogn og Fjordane kom det ingen søknader i denne runden.

Se hele tildelingen her

#gallery-7 {
margin: auto;
}
#gallery-7 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-7 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-7 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Tildelingsliste 2013-2.pdf.

Relaterte saker

12 millioner til musikkutstyr

Årets andre tildeling fra Musikkutstyrsordningen til artister og arrangører innenfor pop, rock, jazz og folkemusikk er klar.

Midler til musikkutstyr?

Søknadsfrist er 1. september.

Flere saker

Elsie Bay

Har fått nok av tullete og ulovlig fordeling i musikkbransjen

– Bransjen har et litt rufsete rykte, så jeg syntes det var morsomt å gi folk et innblikk i hvor mye...

Johannes Elnan CMI bass

Bassgave til ungt talent: – Å få videreføre lyden og livet i denne bassen gir følelse av ansvar og dyp motivasjon

Kontrabassen til avdøde Carl Morten Iversen lever videre i unge hender.

Selv med trange budsjetter og manglende politisk fornyelse, er det ett element som holder festivalsjefen motivert: publikums eierskap.

Melafestivalens nye sjef

Nå har Ashley Shiri tatt over som ny festivalsjef for Oslo Mela.