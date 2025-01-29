Trekkspiolin

Trekkspiolin vil skape et inkluderende fellesskap for mennesker med all slags erfaringsgrunnlag og i alle aldersgrupper. Bildet er et skjermskudd fra Trekkspiolin sin nettside.(Foto: Trekkspiolin)

Trekkspiolin kultursenter åpner på søndag

29.01.2025
- Red.

Trekkspiolin er et nytt initiativ for barn, unge og voksne like ved Øveriet i Oslo. Søndag 2. februar inviterer de alle til en stor åpningsfest.

«Trekkspiolin er mer enn et musikksenter – det er en møteplass for alle som elsker musikk og ønsker å utvikle seg i et inkluderende og inspirerende miljø,» sier grunnlegger Vira Sheremeta i ei pressemelding og legger til at Trekkspiolin er spesielt stolte av å kunne tilby et trygt og kreativt rom for barn fra Ukraina.

«Samtidig som vi bringer mangfold til Oslos kulturliv,» avslutter Sheremta.

Trekkspiolin skal tilby musikktimer, kreative møter, tilrettelagte aktiviteter og et inkluderende fellesskap. På nettsiden sin inkluderer de alle aldersgrupper, og sier at de er til for så vel profesjonelle musikere som amatører.

Instrumentgruppene varierer mellom fiolin, trekkspill, piano, gitar, slagverk og vokal. Utover dette skal de tilby samspillerfaring gjennom ensembletimer i orkester og rockeband, samt arrangementer som samler lokale og internasjonale talenter.

Trekkspiolins åpningsfest holdes søndag 2. februar kl 16:00 i Waldemar Thranes gate (Øveriet Oslo), og alle som vil komme er invitert. 

I pressemeldingen røper Trekkspiolin litt av programmet på åpningsfesten, som inkluderer «live musikkopptredener fra våre dyktige lærere og elever, spennende premietrekning med flotte gaver til gjestene, en deilig kake og muligheten til å prøve ulike musikkinstrumenter i løpet av dagen.»

