Kuttforslag rammer Oslos musikalske brobygger

De ansatte på Cosmopolite og Østnorsk jazzsenter reagerer kraftig på kuttforslag fra Oslo kommune. Fra venstre: Caroline Hemmingby (produsent), Ania Sienkiewicz (fungerende daglig leder), Kari Grete Jacobsen (daglig leder Østnorsk jazzsenter), Eirik Kristensen (økonomiansvarlig og produsent). (Foto: Emil Desbans/Cosmopolite)
– Byrådet snubler i småsummer når de foreslår å kutte nesten fire hundre tusen kroner til Oslos store musikkscene Cosmopolite, fastslår Kari Grete Jacobsen, daglig leder for Østnorsk jazzsenter.
Saken oppsummert: Byrådet i Oslo la 25. september 2024 fram forslag om å redusere driftstilskuddet til Cosmopolite Scene med 387 833 kroner, altså fra 1 million kroner i 2024 til 612 167 kroner for 2025. Cosmopolite Scene har søkt om en økning til 1,5 millioner kroner for 2025. Dette for blant annet å kunne videreutvikle satsingene på musikkaktiviteter for minoritetsmiljøer i Oslo, bedre infrastrukturen for publikum og artister i et gammelt og ærverdig bygg, videreføre festival for stringswing, Djangofestivalen, med mer.
– Uforståelig forslag
– Cosmopolite er en sentral institusjon i Oslos musikkliv. Her får et bredt publikum tilgang til musikk fra hele byen og hele verden, og det er uforståelig at byrådet i det hele tatt har tanker om å redusere sin andel i spleiselaget som gir et så stort musikalsk mangfold på en av byens viktigste musikkscener, sier Kari Grete Jacobsen, leder for Østnorsk jazzsenter.
Jacobsen peker på at Cosmopolite er en særdeles viktig scene for både musikere og publikum med minoritetsbakgrunn, og ikke minst for minoritetsarrangører som jevnlig samarbeider med konsertstedet. Hun kaller det et angrep på mangfoldet og scenen som støtter opp om minoritetsmiljøer.
Cosmopolite et byomfattende helårstilbud
– Cosmopolite har vært en brobygger for musikk fra alle verdens hjørner helt siden oppstarten i Industrigata på Majorstuen i 1992, forteller Miloud Guiderk, kunstnerisk leder for Cosmopolite.
Han forteller videre at Cosmopolite har lagt ned store ressurser og mye arbeid i å utbedre konsertsalene her på kulturslottet Soria Moria helt siden de flyttet inn i 2008.
Daglig leder for Cosmopolite, Anna Sienkiewicz, utbroderer omfanget av driften:
– Vi tar i mot 50 000 publikummere til om lag 200 konserter hvert år, og det er vanskelig å forstå hvorfor kommunen foreslår kutt i et byomfattende helårstilbud med musikk for barn, unge, voksne og eldre, sier hun.
– Politikerne trosser kulturetatens anbefaling om å øke tilskuddet
– Fire hundre tusen kroner er et lite beløp for kommunen, men et stort innhugg i vårt budsjett, forklarer Sienkiewicz.
Lederne for Østnorsk jazzsenter og Cosmopolite håper forslaget beror på en misforståelse, og at politikerne i kulturutvalget og bystyret vil lytte til kommunens egen Kulturetat som anbefaler å øke tilskuddet til Cosmopolite når budsjettet skal vedtas i desember.
