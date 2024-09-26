Kuttforslag rammer Oslos musikalske brobygger

Jacobsen peker på at Cosmopolite er en særdeles viktig scene for både musikere og publikum med minoritetsbakgrunn, og ikke minst for minoritetsarrangører som jevnlig samarbeider med konsertstedet. Hun kaller det et angrep på mangfoldet og scenen som støtter opp om minoritetsmiljøer.

Cosmopolite et byomfattende helårstilbud

– Cosmopolite har vært en brobygger for musikk fra alle verdens hjørner helt siden oppstarten i Industrigata på Majorstuen i 1992, forteller Miloud Guiderk, kunstnerisk leder for Cosmopolite.

Han forteller videre at Cosmopolite har lagt ned store ressurser og mye arbeid i å utbedre konsertsalene her på kulturslottet Soria Moria helt siden de flyttet inn i 2008.

Daglig leder for Cosmopolite, Anna Sienkiewicz, utbroderer omfanget av driften:

– Vi tar i mot 50 000 publikummere til om lag 200 konserter hvert år, og det er vanskelig å forstå hvorfor kommunen foreslår kutt i et byomfattende helårstilbud med musikk for barn, unge, voksne og eldre, sier hun.

– Politikerne trosser kulturetatens anbefaling om å øke tilskuddet

– Fire hundre tusen kroner er et lite beløp for kommunen, men et stort innhugg i vårt budsjett, forklarer Sienkiewicz.

Lederne for Østnorsk jazzsenter og Cosmopolite håper forslaget beror på en misforståelse, og at politikerne i kulturutvalget og bystyret vil lytte til kommunens egen Kulturetat som anbefaler å øke tilskuddet til Cosmopolite når budsjettet skal vedtas i desember.