Mye lokal aktivitet for pengene

INNLEGG: Resultatet av tildelinger til øvingsutstyr, scener og musikkbinger landet rundt er positivt overraskende, skriver daglig leder i Musikkutstyrsordningen (MUO) Rhiannon Edwards.

Nylig offentliggjorde MUO årets første tildeling, hvor hele til øvingsutstyr, scener og musikkbinger i alle landets fylker. Flere tusen unge og voksne musikkentusiaster nyter hver eneste dag godt av midlene fra tildelingen.

Kulturpolitikk er så mangt, og tildeling til kulturens helt nødvendige infrastruktur er kanskje et av de områdene som er minst «sexy» i kulturfeltet, men tallenes tale viser at dette er en av de kulturarenaene som faktisk når flest både publikummere og utøvere innenfor alle de rytmiske sjangre, innenfor ulike aldersgrupper og over hele landet.

MUO håper at utvalget som jobber med «Kulturutredningen 2014» merker seg, og gleder seg over, disse ferske aktivitetstallene.

Muligheter frem mot 2014

Kulturutredningen 2014 er satt ned av regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Sentralt i kulturpolitikken etter 2005 er Kulturløftet I og Kulturløftet II, som innebærer et stort økonomisk løft for norsk kulturliv.

I januar 2013 skal utvalget legge fram sine vurderinger i form av en NOU. Vi ønsker med dette å bidra med innspill til Kulturutredningen 2014 da vi ser det som en stor mulighet for de mange tusen musikere og musikkinteresserte her i landet.

MUO ble dannet i 2009 og er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formålet for MUO er å sikre tilgang til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring over hele landet. En av satsingene i Kulturløftet I har vært nettopp på rytmisk musikk og teknisk infrastruktur, og sammen med andre ordninger og ildsjeler over hele landet jobber vi for å legge til rette for et mangfold av norsk rytmisk musikk.

Det er derfor en stor glede å kunne lansere MUOs ferske aktivitetstall for 2011. Tallenes tale er klar – det er en stor økning i søknadssum, det er imponerende mye lokal aktivitet over hele landet og behovet er stort – men engasjementet enda større!

Mye musikkaktivitet for pengene

I 2011 fikk MUO inn søknader for 72 millioner. Totalt ble det gitt på tilskudd på 27,1 millioner. Dette er mange kulturkroner og vi har derfor ønsket å analysere tallene enda nærmere for å kunne presentere hvilken lokal aktivitet midlene utløser. Svaret overrasket også oss positivt.

Tilskuddsmottagerne av de 27,1 millionene rapporterte at de tilsammen i 2011 arrangerte over 4200 kulturarrangementer hvorav 2500 var konserter. Tilsammen ble det solgt over 400 000 billetter på landsbasis (til sammenligning oppgir den Norske Opera å ha 288 000 besøkende i fjor).

Bare i løpet av 2011 ble det gitt tilskudd til bygging av 50 nye øvingsrom, som gir treningsfasiliteter til over 150 band, og øvingsfellesskapene som mottok tilskudd til øvingsutstyr rapporterte om over 4000 gjennomførte øvingstimer.

Midler med lang levetid

Dette er flotte aktivitetstall i seg selv, men det er når man tar utstyrets forventede levetid i betraktning at tallene virkelig gjør stort inntrykk.

I gjennomsnitt forventes det at utstyret vi gir tilskudd til har en levetid på minst 7-10 år. Det gjør at EN tildeling fra MUO gleder publikum og utøvere i et helt tiår! Dette betyr igjen at tildelingen på 27,1 millioner gjort i 2011 vil kunne bidra til å generere totalt 30-50.000 kulturarrangementer, 25 000 konserter og 3-4 millioner solgte billetter, samt 30-40 000 øvingstimer. Dét kaller vi valuta for pengene og et skikkelig kulturløft!

Bak alle disse tallene og bak tildelingene for 2011 ligger det en bredde og et mangfold i rytmiske musikkaktiviteter over hele landet.

Håndfaste resultater

Til inspirasjon og for å gi et bedre innblikk i hva midlene bidrar til av lokal aktivitet, gir vi her noen eksempler; Barn og unge i Karasjok kan glede seg over tilgang til musikkopplæring og øving i ny og fullt utstyrt musikkbinge, mens i Drammen har «Megabandet» (Dissimillis) fått nytt øvingsutstyr til sine øvinger hver torsdag.

Videre har Norges viktigste scene for verdensmusikk – Cosmopolite i Oslo – fått utbedret akustikken sin til glede for et stort antall utøvere og publikum fra alle verdenshjørner. En annen viktig scene, nye Total Scene i Tønsberg, har fått PA og lys og tar nå mål av seg til å bli regionens nye hovedscene.

Entusiastene ved Sortland Kulturverksted har fått tilskudd til bygging av fem nye øvingsrom, mens ungdom i Oslo som har fått tilgang til hip hop utstyr på Trikkestallen på Torshov. Til sist kan vi nevne Fot Jazzklubb i Lofoten som har fått el-piano til sine arrangementer og Ringerike Folkemusikklag som har fått ny torader og fele til sin juniorrekruttering.

2012 – gledelig økning og større press

I årets første søknadsrunde fikk MUO inn søknader for totalt 44 millioner. Dette er en økning på hele 40 prosent i søknadssum på et år. Til sammen 90 mottakere over hele landet fikk støtte. Vi ser blant annet at søknadsmengden fra kulturhusene er sterkt økende, med stort engasjement og mange års teknisk etterslep.

MUO håper på en videreføring og en forsterket satsing på rytmisk sektor også etter 2014. Vårt mål er å fortsette å legge til rette for store musikkopplevelser hver dag, både for publikum, profesjonelle musikere og aktører, og det store frivillige musikklivet.