Opprop for utøverrettigheter i Den kulturelle skolesekken: – Problemstillinga kjem av usosiale politiske beslutningar

Det har lenge vært en diskusjon om hva slags rettigheter utøvere i Den kulturelle skolesekken skal ha, hvordan de skal tilrettelegges når det ikke er én gitt arbeidsgiver men snarere en rekke av oppdragsgivere, og, ikke minst: hvem som skal ha ansvaret. Utøvere, teknikere og andre som hver arbeidsdag i skoleåret reiser rundt i landet – eller, som i pandemitid – produserer forestillinger for visning og formidling digitalt, er oppdragstakere honorert av det fylket de er på turné i.

I «Opprop for å avslutte løsarbeiderordningen i Den kulturelle skolesekken (DKS)!» tar musiker Hans Martin Austestad til orde for at utøverne, «på grasrotnivå (…) må ha mulighet til midlertidige ansettelser som lønnsmottakere», og presiserer at «en uheldig kombinasjon av arbeidstilknytning og arbeidsform gjør at utøvere i dag tvinges til å være oppdragstakere og de havner derfor utenfor det sosiale sikkerhetsnettet som arbeidstakere nyter godt av».

Austestad har formulert tre konkrete krav han stiller på vegne av kunstnerne og utøverne i ordningen, som skal sikre barn og unge landet over kunst- og kulturtilbud i skoletiden:

Vi vil se umiddelbare tiltak som gir utøvere i DKS rett til midlertidige ansettelser og med dette tilgang på de samme sosiale rettigheter.

Arbeidsgivere har plikt til å utbetale fullt honorar ved corona-avlysninger.

Vi vil at styresmaktene går hardere til verks på lang sikt, og kritisk vurderer Kulturtankens berettigelse, slik at DKS tjener barna som tar imot tilbudet, og utøverne som leverer tilbudet.

Når dette skrives har 443 personer signert oppropet, blant dem musikere, arrangører, kulturarbeidere og -ledere.

– Hvor mange signaturer vil du ha inn før du overleverer oppropet til Kulturdepartementet, Hans Martin Austestad?

– Me kunne sikkert samla underskrifter frå eit fragmentert og dessillusjonert frilansliv av koronatrøtte kulturarbeidarar i månadsvis. Tirsdag (i dag, red. mrk.) ser det ut til at oppropet vil runde 500-tallet. Sist opprop fekk me inn over 1300 underskrifter, men i dag er sosiale medier fullt av tomhet om strømproblem og stengte tappetårn.

– Kulturdepartementet eier Kulturtanken, den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken. Siden det er fylkene som ansetter kunstnerne og utøverne i DKS – ikke Kulturtanken – er det vel også andre instanser enn Kulturdepartementet som må adresseres – for eksempel Stortinget, Arbeids- og inkluderingdepartementet, eller Kommunal- og distriktsdepartementet?

– Er det noko denne kampen for rettigheter har lært meg, så er det at ein skal gå etter ein fisk om gangen, sier Austestad.

– Problemet med den intensjonelt fragmenterte styringsstrukturen for DKS er at ein ikkje har noko konkret stad å vende seg for sentral problematikk. Oppropa i 2017 og 2019 vendte seg til Kulturtanken og KS. Dei vart avvist med misleiande uttalelser som tåkelegger realitetene som arbeidarane møter. Ansvarsfråskriving. Difor ser me det slik at problemstillinga kjem av usosiale politiske beslutningar, og treng ei politisk løysing. Løysingar har også regjeringspartia gått til val på i sine kulturprogram. Difor er oppropet fortrinnsvis retta mot Kulturdepartementet og kulturministeren, fordi det er kulturarbeidarar som treng å få utfordringane med sin arbeidsart løfta til det øvste styringsorganet.